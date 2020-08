VIDEO Silný dážď opäť potrápil Bratislavu: Smršť za pomerne krátku chvíľu spôsobila veľké škody

BRATISLAVA - Hlavné mesto dnes večer zažilo pomerne krátku, no o to intenzívnejšiu “skúšku ohňom”, aj keď v tomto prípade išlo skôr o poriadny lejak a víchricu, ktorá váľala stromy. Majitelia áut majú po dnešku tiež hlavu v smútku. Vietor bol veľmi silný a narobil poriadne škody!

Krátko po siedmej hodine večer to ani nevyzeralo, že by mohla byť Bratislava pod zásahom veľkej víchrice, no za pár sekúnd sa to zmenilo.

VIDEO Situácia na sídlisku Dlhé diely