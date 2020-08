Minister Gröhling riešil regionálne školstvo a zmenu financovania VŠ

Konštatoval to v pondelok po stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jánom Lunterom minister školstva Branislav Gröhling (SaS). S rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimírom Hiadlovským, kam sa minister následne presunul, hovoril o zmene financovania vysokých škôl (VŠ), čo má byť jeden z nástrojov, ako ovplyvňovať ich smerovanie a budúcnosť.

"S predsedom BBSK sme sa zhodli, že samosprávne kraje najlepšie vedia, kam by ich školy mali reálne smerovať a ako fungovať. BBSK robí reálne kroky, ktorými sa môžeme čiastočne inšpirovať. Padol návrh, že by sme nad rámec normatívu mohli vyčleňovať určitú finančnú sumu, ktorú by sme posielali samosprávam a oni by ju použili na podporu jednotlivých odborov, ktoré v danom regióne potrebujú. Myslím si, že je to rozumný nápad, pretože ministerstvo nevie povedať, že toto sú odbory, ktoré sú nad rámec, alebo toto sú nedostatkové odbory v kraji," reagoval Gröhling s tým, že túto právomoc by mali mať kraje, ktoré o tom vedia najlepšie.

"Naším cieľom je študent, ktorý sa uplatní praxi. Treba to nastaviť tak, aby naše deti neodchádzali. Je veľmi dôležité, aby sme nezanedbali školský systém. Som rád, že vláda je ochotná prísť do regiónov a dozvie sa, čo sa v nich deje," dodal šéf kraja Lunter.