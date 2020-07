Lučanského odkaz Kyselicovi: Kariéra ako z filmu o Jamesovi Bondovi! Posiela ho na detektor lži

Podľa medializovaných informácií bol Lukáš Kyselica tajným agentom Vojenského spravodojstva aj v čase, keď kandidoval do parlamentu a aj vtedy, keď si prevzal dekrét štátneho tajomníka. V utorok premiér Igor Matovič oznámil, že Kyselica vo funkcii štátneho tajomníka končí.

"Lukáš Kyselica nám včera oznámil, že sa rozhodol odísť z postu štátneho tajomníka na Ministerstve vnútra. Dohodli sme sa, že si to môže ešte dodnes prípadne rozmyslieť. Nerozmyslel," informoval na sociálnej sieti premiér a dodal, že bývalý šéf tímu Gorila je preňho hrdinom.

Lučanský ho posiela na detektor lži

Dosluhujúci policajný prezident Milan Lučanský má však na vec iný názor. Podľa neho by mala byť preverená jeho bezpečnostná previerka alebo by mal postúpiť detektor lži.

"Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať ako závratná kariéra z filmu o Jamesovi Bondovi. Má to však háčik v podobe porušenia zákona o vojakoch. Vojak sa nesmie zúčastnovať politického diania. Keby som chcel byť veľmi precízny, vytknem tomu celému ešte morálny aspekt. Nechcem však pána Kyselicu hodnotiť, zrkadlo mu nastavia jeho voliči," napísal Lučanský.

Milan Lučanský Streda 29. júla 2020

Podľa neho by však mal brannobezpečnostnému výboru vysvetliť pohnútky svojho dvojitého života. "Otázka je, či narušil bezpečnosť štátu alebo išlo len o jeho finančnú vypočítavosť (z polície odísť nemusel, mohol rok dokončiť v PZ)? Osobne vnínam pozitívne, že odišiel aspoň z ministerstva vnútra, taký nedôveryhodný človek predsa nemôže pripravovať reorganizáciu polície. Som rád, že za ten krátky čas nenapáchal viac škody, pretože podľa medializovaných informácií boli jeho praktiky dosť neštandardné," dodal Lučanský.

Kyselica bol príslušníkom vojenskej tajnej služby od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca Národnej rady.

Naložila mu aj Saková

Do kyselicu sa obula aj bývala ministerka vnútra Denisa Saková. "Osobnosti tejto vlády nám prinnášajú každý den iný bonbónik. Ešte sme nespracovali podvody s diplomovými prácami a máme tu už ďalšieho "experta". Lukáša Kyselicu poznáme všetci ako vyšetrovateľa kauzy Gorila. Policajta, ktorý sa dostal na výslnie preto, lebo neodovzdal originál USB kľúča s nahrávkou Gorily dozorovému prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Síce nič nevyšetril, Gorilu neobjasnil, ale médiá a najmä Igor Matovič sa postarali o to, aby svietila jeho fotka na bilbordoch OĽANO," napísala na sociálnej sieti.

Denisa Saková Streda 29. júla 2020

"Myslím, že po prevalení jeho tajomstva si občania tejto krajiny zaslúžia odpovede na pá otázok: Prečo odišiel z PZ, keď mal taký zásadný dokaz ako je USB kluč s nahrávkou Gorily? Prečo úmyseľne porušil zákon a ako vojak Vojenského spravodajstva sa angažoval v politike? Ako agent VS donášal informácie o osobnostiach OĽANO štátu alebo vynášal ako agent VS informácie Igorovi Matovičovi? Hoci vyvodil politickú zodpovednosť za svoje klamstvá a porušenie zákona, mal by vsmetky tieto otázky zodpovedať v parlamente vo výbore na kontrolu Vojenského spravojstva aj Brannobezpečnostnému výboru NR SR!" dodala Saková.