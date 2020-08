Kvórum pri referende sa nateraz znižovať nebude: V koalícii na tom nie je zhoda

BRATISLAVA - Koaličné OĽANO nateraz nebude predkladať návrhy na zníženie kvóra pre platnosť referenda. V koalícii totiž nie je zhoda. Strana Za ľudí považuje súčasnú úpravu za dostatočnú, podobne aj SaS. OĽANO v minulosti navrhovalo zníženie kvóra zo súčasných 50 percent oprávnených voličov na 25 percent. Bolo to tiež súčasťou predvolebného programu hnutia.

Do programového vyhlásenia vlády (PVV) sa táto otázka napokon nedostala. "Uvedomujeme si, že v koalícii na tejto téme zhoda neexistuje, a teda predloženie návrhu by v aktuálnej situácii nemalo zmysel. Práve kvôli tomu, že sa na tejto téme koaličné strany nedohodli, sa zníženie kvóra nedostalo ani do PVV," priblížilo OĽANO. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) potvrdil, že koaličná rada zatiaľ o téme nerokovala. "V SaS považujeme súčasné pravidlá pre výšku kvóra pre celoštátne referendum za zmysluplné a ak má dôjsť k zmenám, navrhujeme začať na miestnej a regionálnej úrovni. Je dôležité, aby si občania najprv lepšie uvedomili, že hlasovať “nohami”, a teda neúčasť, môže byť veľmi nebezpečná," skonštatoval s tým, že ak niekto v koalícii zníženie kvóra navrhne, sú pripravení rokovať.

"Aktuálnu úpravu považujeme za dostatočnú, na koaličnej rade sa o zmenách nehovorilo," uviedla vicepremiérka a podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Záujem o prípravu referenda ohlásili nedávno bývalý predseda KDH Alojz Hlina a mimoparlamentná SNS. Hlina sa chce pýtať na pochybne získané vysokoškolské tituly v politike a SNS chce referendom iniciovať predčasné voľby. Referendum podľa Ústavy SR vyhlasuje prezident SR. Iniciátori potrebujú zohnať pod petíciu aspoň 350.000 občanov. Klus v tejto súvislosti poznamenal, že aj SaS má skúsenosti so zberom podpisov na vyhlásenie referenda a vie, aké je to náročné.

"Predpokladáme, že KDH aj SNS si sú vedomé podmienok, za ktorých podpisy začali zbierať. Ďalší vývoj budeme komentovať až po tom, čo zber podpisov dokončia," povedal. OĽANO chce pri konkrétnych návrhoch otázok a tém v týchto referendách počkať na vyjadrenie názoru občanov. OĽANO presadzovalo zníženie kvóra pri referende viackrát. Má to aj vo volebnom programe, kde hovorí, že referendum sa stalo prakticky nepoužiteľným a kvórum 50 percent označilo za obrovskú prekážku. Píše v ňom tiež, že navrhne novelu Ústavy SR, ktorá zníži kvórum pre platnosť referenda na 25 percent všetkých voličov. "Okrem otázok, ktoré sú v rozpore s ústavou, nebude možné vyhlásiť referendum ani vo veci skrátenia volebného obdobia NR SR," uvádza v programe.