Počasie sa totálne zblázni: Slovákov čaká PEKLO! Teploty sa vyšplhajú do extrémov najmä v TÝCHTO okresoch

BRATISLAVA – Na väčšine územia Slovenska bude od piatka panovať poriadne horúce počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj druhostupňovú výstrahu pred vysokými teplotami, očakáva, že na juhu bude až do 35 stupňov Celzia.

Počas najbližších sedem dní horúčavy

Meteorológovia na svojej sociálnej sieti avizovali, že počasie sa na našom území v tomto lete na dlhšie obdobie ustáli až vo svojej poslednej tretine, teda v auguste.

Už vo štvrtok k nám v prízemnom poli od severu zasahovala tlaková výš. „Tá k nám bude zasahovať aj v najbližších dňoch, pričom jej stred sa bude nachádzať zväčša nad Škandináviou,“ uviedol SHMÚ.

Zdroj: FB/SHMÚ

Súčasne doplnil, že ešte včera sa v hladine 500 hPa nad južným Jadranom nachádzal stred tlakovej níže, no nad Karpatskú oblasť už od východu zasahoval okraj tlakovej výše. „Počas najbližších dní sa uvedená níž v tejto hladine presunie ďalej na východ a neskôr sa vyplní. Zároveň sa v teplom vzduchu od juhu až juhozápadu nad západnú a strednú Európu rozšíri hrebeň vysokého tlaku,“ priblížil hydrometeorologický ústav.

Zdroj: FB/SHMÚ

V hladine 850 hPa bude nad nami teplota vzduchu od piatka až do 13. augusta zväčša na úrovni 14 až 18 stupňov Celzia, pričom na juhozápade bude teplejšie ako na severovýchode. „Znamená to, že od piatka 7. 8. do štvrtka 13. 8. bude u nás väčšinou jasno až polojasno. Zrážky pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa vyskytnú len ojedinele a bude teplo,“ uviedli meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Nočná teplota bude počas uvedeného obdobia klesať na 20 až 13, v dolinách a kotlinách miestami na 13 až 9 stupňov. Denná teplota bude stúpať väčšinou na úroveň od 27 na severe do 35 stupňov na juhu.

Výstrahy pred vysokými teplotami

Piatková výstraha platí od cca 12:00 do 17:00 h. pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pre viaceré okresy Trenčianskeho (Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza), Banskobystrického (Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica) a Košického kraja (Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov) a regióny Humenné a Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji.

Zdroj: SHMÚ

Vysoká teplota predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. „Pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ dodal.

V sobotu vstupuje do platnosti aj druhý výstražný stupeň. V okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia, a to od 12:00 do 17:00 h.

Zdroj: SHMÚ

„Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varoval SHMÚ.

Vo ostatných vyznačených lokalitách platí cez víkend miernejší výstražný stupeň pre vysokými teplotami.