Slovákom ukradli auto v Paríži, po troch rokoch prišiel šok: Zlodejov dobehla karma a... tu je rozuzlenie!

BRATISLAVA - V lete 2017 nemenovaným Slovákom ukradli auto počas návštevy Paríža. Majitelia už ani nedúfali, že sa im ich "tátoš" vráti domov. Po troch rokoch prišiel šok. V telefóne sa ozvali belgickí colníci s otázkou, či im nechýba vozidlo. Verili by ste tomu?

Prečítajte si aj: Majiteľovi luxusného športiaka ostali oči pre plač: FOTO V Bratislave ho poškodil vandal

Príbeh so šťastným koncom zverejnili na facebookovej stránke HAKA - hľadá sa auto krádeže automobilov. Vozidlo, ktoré v roku 2017 ukradli, malo slovenské ŠPZ. Zlodeji ho po odcudzení naložili do kontajnera v belgických Antverpách, odkiaľ malo mieriť loďou do afrického Mali.

"Pre naše šťastie prepravná spoločnosť, ktorá mala kontajnery prevážať, tak skrachovala, kontajnery ostali v prístave a teraz, po troch rokoch, otvorili kontajnery a začali to riešiť," opísala šťastná majiteľka.

Slovákom dali termín, aby si prišli vyzdvihnúť nájdené auto. Kúpili si letenky, vycestovali, ako opísali, "papierovačky" trvali zhruba 15 minút. Odťahová služba, ktorá si za pár desiatok kilometrov vypýtala nemalý poplatok, im potom vydala ich vozidlo. Nasledovala rada vybavovačiek. Nové kľúče, papiere, ŠPZ, akumulátor aj rozbité okno...

Zdroj: Facebook-HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

"Nasledujúci deň sme už mali všetko vyriešené a pálili sme domov. Prekvapivo rýchlo sme dostali auto preč z pátrania vo Francúzsku, kde bola nahlásená krádež a taktiež na Slovensku, kde to bolo nahlásené dodatočne. Za tri roky auto síce stratilo na hodnote, ale aspoň nepribudli kilometre na tachomeri," opísali majitelia.

Zdroj: Facebook-HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

A ako colníci vlastne zistili, že auto patrí Slovákom? Podľa všetkého vďaka šťastnej náhode. Po troch rokoch sa totiž vo vozidle nachádzala vizitka aj s telefónnym číslom na majiteľov.