SaS pichla do osieho hniezda: Po otvorení témy odluky cirkvi od štátu ich koalícia zrušila

Otvárať v tejto dobe otázku odluku cirkvi od štátu nie je namieste. Je o tom presvedčený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý vychádza aj z faktu, že v roku 2019 prišlo k novele zákona o financovaní cirkví, pričom išlo o široký konsenzus.

"Musíme si tiež uvedomiť, že tradičné cirkvi majú v našej spoločnosti historicky dané miesto a patria ku kultúrnej identite Slovenska. Rovnako tak je potrebné vnímať aj kultúrne dedičstvo, ktoré predstavujú sakrálne objekty, o ktoré je povinnosťou štátu sa postarať," zdôraznil Krajniak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma, že podobná diskusia má miesto v demokratickej krajine, nie je však témou dňa.

Zdroj: facebook/Ján Zemiar

Podobne zmýšľa minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). "V tomto volebnom období je prioritou rekonštrukcia štátu a návrat dôvery občanov v štát," zdôraznil. Netají však zároveň, že je stúpencom nezávislej cirkvi od štátu, podporuje systém asignovaných daní. Poukazuje na to, že v zahraničí tento systém funguje a pomáha tvoriť dobre financovanú a na politike nezávislú cirkev

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa ministra financií Eduarda Hegera z OĽaNO nebolo správne ani šťastné to, akým spôsobom bola diskusia na túto tému otvorená. "Nie sú ešte jasné ani čísla a ani dáta na to, aby sme sa mohli rozprávať o majetkoch cirkvi," povedal Heger. Ten síce spomenul, že napríklad v Nemecku existuje systém cirkevnej dane, no teraz by do tejto debaty určite nešiel.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Stopka od premiéra

Najväčší odpor k tejto téme vyjadril sám premiér, ktorý otvorenie témy v tomto období označil za marketing. "Odluka cirkvi od štátu je veľmi citlivá otázka, pri ktorej by sa mali zmeny robiť až po poctivej celospoločenskej diskusii. Spôsob, kedy SaS cirkev, ako spoločenstvo veriacich ľudí, vyhlási najprv de facto za príživníkov, je najhorší možný spôsob ako poctivú diskusiu začať. Až mám pocit, že ani nejde o odluku od štátu, ale prvoplánový marketing útočiaci na najprízemnejšie pudy," vyjadril sa včera pre Topky premiér Igor Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tému otvorili sulíkovci

„Koronakríza ukázala jednoznačnú nevyhnutnosť šetrenia verejných financií. Jedným z možných zdrojov šetrenia môže byť aj konečné vysporiadanie sa s financovaním cirkví, ktoré štát podporuje v objeme takmer 52 miliónov eur ročne. Uznávame význam náboženstva a cirkví v morálno-etických otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych verejnoprospešných aktivít. Súčasne je na mieste začať celospočenskú debatu, či by sa tieto peniaze nedali využiť lepšie. Nehovoríme však o zrušení finančnej podpory pre sakrálne pamiatky, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva,“ vysvetľuje poslanec NR SR za SaS Miroslav Žiak.

Riešením odluky cirkvi od štátu by podľa SaS bolo financovanie cirkví prostredníctvom dobrovoľných príspevkov občanov. „Za najvhodnejší model financovania cirkví považujeme asignačný model v prospech registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten umožňuje slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami podporiť. Na druhej strane to znamená slobodu aj pre tých daňovníkov, ktorí aktivity cirkvi nevyužívajú či odmietajú. Tento model by vychádzal priamo z Ústavy, ktorá definuje Slovensko ako nábožensky neutrálny štát,“ uzavrel Miroslav Žiak.