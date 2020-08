Pavol Slota (39) ako nový vietor v SNS: Srdce mi krváca, keď vidím, ako Danko vykastroval stranu!

BRATISLAVA - Život v mimoparlamentných subjektoch sa po voľbách vo februári nezastavil, skôr naopak. Dôkazom je aj najstaršia Slovenská národná strana (SNS), ktorá už za dobu existencie vystriedala množstvo predsedov. Za posledné dekády sa medzi výrazných šéfov zapísal určite aj Ján Slota (66). Teraz má ambíciu prebrať žezlo vedenia strany jeho syn Pavol (39). Nás zaujímalo to, prečo to chce, akú má motiváciu a či je v kontakte s vlastným otcom.

"Predovšetkým chcem povedať, áno, som Slota. Ale Pavol," začína rázne Slota. "Chcel by som písať novú históriu SNS. Ako relatívne mladý človek a čerstvý otec vnímam politiku inak, ako moji predchodcovia. Môj prístup k nej bude úplne iný, chcem oživiť značku SNS, vrátiť jej kredit národne vyhranenej strany, ktorá sa nebojí v ére globalizácie bojovať za Slovákov a Slovensko. Bude to SNS 21. storočia, moderná SNS, i keď určite nemám tú ambíciu, aby sa objavila na Tik Tok-u," začal humorne aj na margo ambícii Erika Kaliňáka zo Smeru 39-ročný Slota.

- Prečo ste sa rozhodli kandidovať na predsedu Slovenskej národnej strany?

Moje meno, či už som chcel alebo nie, bolo celý môj život spájané so samotnou SNS. Od svojho detstva sa považujem za SNS-áka a naše logo s orlicou pre mňa znamená oveľa viac ako len značku “nejakej strany“. Pre mňa je to symbol, ktorý mám a vždy budem mať vypálený v srdci. A práve to mi krváca, keď vidím, ako ju Andrej Danko vykastroval a svojou činnosťou ju naďalej ťahá ku dnu.

- Došlo by k určitým "čistkám" ?

Skôr ako o čistkách by som hovoril o veľkých ZMENÁCH, o rehabilitácii strany a amnestii poctivých členov SNS, ktorých Danko buď vylúčil, alebo sami odišli, pretože boli znechutení z jeho vedenia strany. Zmeniť sa toho musí veľa, počnúc demokratizovanými stanovami, prístupom k riadeniu, radovým členom a voličom, toku informácií naprieč štruktúrami, samozrejme prišlo by aj k personálnym zmenám. Dôležité pre mňa by bolo, aby samotní Okresní predsedovia boli nominovaní členmi a nie dosadzovaní vedením, tak ako to bolo v minulosti pravidlom, pretože na týchto postoch nepotrebuje strana poslušných karieristov, ale ľudí, ktorí vedia nastaviť zrkadlo vedeniu.

- Akú máte predstavu, ak by ste boli zvolený za predsedu SNS?

Najväčšia zmena, ktorú by vnímal volič, by bolo omladenie vedenia, tu by som rád spomenul „zdravý generačný mix“, nebudeme ignorovať rady skúsených členov, ale musíme pracovať aj na získaní nových mladších sympatizantov, pretože práve oni sú tí, ktorým patrí budúcnosť nielen strany, ale aj Slovenska.

Budeme pracovať na hodnotách, stavať na troch pilieroch - národnom, sociálnom a kresťanskom. A hlavne, budeme sa snažiť ich prispôsobiť dobe tak, aby boli príťažlivé aj pre mladšiu generáciu, v ktorej sa národné cítenie bohužiaľ vytráca.

Musím sa priznať, že nemám rád tých, ktorí veľa rozprávajú a nič nepovedia, tiež nepatrím medzi tých, ktorí sa boja „alfa samcov“ a práve preto sa obklopím odborníkmi. Nebudem ignorovať rady skúsených členov nanovo zriadených odborných klubov. Nebojím sa ísť do konfliktu, nemám rád politikov, ktorí za každú cenu chcú byť za dobre s každým. Je pre mňa nemysliteľné, aby SNS mala za partnera buď Maďarov, alebo slniečkárov.