Mladý Slota sa rozhovoril o svojom otcovi, ktorý ho vraj nepočúva: Belousovová im to poriadne natrela!

BRATISLAVA/ŽILINA - Politické transformácie nebývajú pre predstaviteľov daných strán nijak zvlášť príjemné. Jednou takou práve prechádza mimoparlamentná SNS. O jej predsednícky post sa môžu pobiť až traja kandidáti počnúc Andrejom Danko, následnej Radovanom Balážom a končiac synom niekdajšieho šéfa národniarov Pavlom Slotom. Ten sa nám priznal aj k tomu, aké ma vzťahy s vlastným otcom a ako Ján Slota teraz trávi čas. Mladšiu verziu v práve pozitívnom svetle však nevníma bývalá podpredsedníčka SNS Anna Belousovová. Stranu by vraj priviedol do pekla.

Mladý Slota prezradil dôvod, prečo chce kandidovať práve teraz. "Pretože zánik SNS hrozí práve teraz. Veľmi dôležitý fakt je, že nemám snahu prebrať vedenie strany, ktorá má momentálne koaličný potenciál. Ani nenaskakujem na „rozbehnutý vlak“ do strany či už novej alebo starej, ktorá ma povedzme 10-17%. Práve preto by ma najbližšie roky čakala ťažká práca znovu vzkriesiť a postaviť na nohy zdecimovanú stranu SNS," prezradil Pavol Slota.

Kandidatúra na post šéfa SNS mu v hlave vraj skrsla sama, no hlavným podnetom bol pravdepodobne aj volebný zisk po voľbách 2020. "Tá myšlienka sa nezrodila v priebehu krátkej chvíle. Ja, ako aj veľa iných Slovákov/-niek, som vnímal úpadok SNS už pred voľbami a tušil som, že výsledok bude slabý, aj keď sa musím priznať, že som nepredpokladal, že bude až tak žalostný," priznáva Slota.

S otcom sa vídajú len zriedka, rady od syna vraj nepočúva

Keďže je Pavol Slota synom niekdajšieho a pomerne známeho śéfa SNS, logicky nás zaujímalo aj to, ako s vlastným otcom vychádza a čomu sa teraz venuje. Bol to zároveň Pavol Slota, kto na sociálnej sieti zverejnil video Jána Slotu, ktorý kritizoval súčasného šéfa SNS Andreja Danka. "Nerád by som komentoval otca, či za neho odpovedal... Je to svojrázny chlap, ktorý nepočúva moje rady, ktoré sa najčastejšie týkajú jeho životosprávy a životného štýlu. Obaja sme svojské povahy a tieto moje dobre myslené rady častokrát vyvrcholia do zbytočných nezhôd a to je možno dôvod, prečo sa vídame len zriedka," prezradil syn Jána Slotu.

Ján Slota (na fotke) je otcom Pavla Slotu Zdroj: SITA/Milo Fabian

Ako to bolo so spomínaným videom

Ešte pred voľbami vo februári 2020 sa na sociálnej sieti objavilo video, v ktorom Slota ostro kritizoval Andreja Danka za to, ako stranu vedie, no hlavne mu prekážala spolupráca s Mostom-Híd. "Som zhrozený konaním kapitána Danka a jeho ľudí. Pevne verím, že drvivá väčšina členov SNS je tiež rozhorčená nad konaním kapitána Danka, ktorý už asi doslova spáva s Bugárom," hovoril starší Slota vo videu. Toto na Facebook zavesil práve jeho syn Pavol.

Slota vo videu kritizoval volebný postup Andreja Danka tesne pred voľbami Zdroj: FB/Pavol Slota

"Dobre viete, že otec sa skoro na jednu dekádu z politiky odmlčal, je stará škola a vôbec nepoužíva sociálne siete. Preto ma poprosil, či na zverejnenie predvolebného videa, môže použiť môj profil. Aj napriek tomu som hlboko presvedčený o tom, že do budúcna sa už určite nechce angažovať v politike," povedal k tejto téme mladý Slota.

Politický dôchodok

Ten navyše prezradil, že bývalý predseda SNS sa už zrejme do politického života nevráti a užíva si penziu. "Vzhľadom na to, že sa otec už dávno stiahol z verejného života, Vám môžem len povedať, že je na dôchodku," uzavrel debatu k tomuto bodu mladý Slota.

Zdroj: archív P.S.

Napriek tomu, že Pavol Slota hovorí o strane s koaličným potenciálom, jej minulé pôsobenie so Smerom až tak pozitívne nevidí. "Nepáči sa mi a je mi veľmi ľúto, aké prostredie vytvorila vláda Smeru. Zášť, nenávisť a závisť sú veľakrát hlavnou črtou našej spoločnosti. Aj napriek tomu, že Slováci sú srdečný národ. Tu chcem ísť príkladom, robiť politiku zmieru a aj keď je pravda, že Andrej Danko musí z rovnice vypadnúť, nikdy nepôjdem cestou horolezca po niekoho chrbte. Ja si nebudem budovať politickú kariéru a postavenie na ohováraní a klamstvách" hovorí rázne Slota mladší.

Bitka o trón

Skutočne veríte, že by ste mohli viesť SNS? Viete si predstaviť podporu od ľudí ako Anton Hrnko a ďalší, ktorí už predbežne vyjadrili podporu Radovanovi Balážovi? Ako ich chcete presvedčiť?

Rozdiely v postupe a vedení strany vidí mladý Slota oproti Dankovi aj v niečom inom. "Nie som egocentrik a narcis, ale tímový hráč a viem používať prvý pád množného čísla. Mám rád systematické postupy, zvažujem kroky dopredu. Áno, naozaj si verím, že by som to zvládol a to nielen kvôli tomu, že mám okolo seba schopných ľudí," uvádza Slota.

Hrnkovo mlčanie

Medzitým to v strane už iskrí aj medzi Antonom Hrnkom a Andrejom Danko. Hrnko medzičasom potvrdil, že by vo vedení videl skôr Radovana Baláža ako Danka. "Anton Hrnko je odborník a ja si vážim každého, kto v živote niečo dokázal. Aj keď sa určite nezhodneme vo všetkom, určite si rád vypočujem a zvážim každý jeho názor. Tu by som však rád poukázal na jeho rozhovor z konkurenčného média, kde on sám o sebe hovorí, že nebude kandidovať, pretože sa ako podpredseda a poslanec cíti spoluzodpovedný za to, ako strana dopadla. Nuž a ja sa pýtam: pokiaľ si on sype popol na hlavu, prečo ignoruje fakt, že jeho protežant Baláž ako bývalý poslanec nesie také isté bremeno z minulej garnitúry, pretože ako poslanec Národnej rady mal na predsedu tie isté páky a mohol na neho rovnako vplývať, ale namiesto toho poslušne dvíhal ruku, tak ako mu bolo povedané?" pýta sa Slota.

Zdroj: Topky/Maarty

Čo na to bývalá prvá dáma SNS Anna Belousovová?

To, ako vníma mladšieho Slotu ako kandidáta na post šéfa SNS, sme sa pýtali aj bývalej podpredsedníčky národniarov Anny Belousovovej, o ktorej je známe, že s Jánom Slotom nemá práve pozitívny vzťah. "Predovšetkým Pavol Slota nie je politik. Politikom nebol ani Andrej Danko, ktorý nemal a nemá predpoklady sa ním stať. Ako dopadla tragikomédia s Dankom v politike v réžii oligarchov už vieme, ale bohužiaľ na to doplatila najmä SNS. Dankovi stranu Slota predal a preto nesie zodpovednosť za krach, ku ktorému Danko SNS doviedol," povedala pre Topky Belousovová.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

"Teraz Slota zrejme vidí šancu na reprivatizáciu strany a chce do kresla posunúť svojho syna. Je to obyčajné chrapúňstvo. Pavol Slota bol a je syn človeka, ktorý zo SNS urobil symbol korupcie a kšeftovania v politike. Dá sa povedať, že Pavol Slota užíval doteraz len bonusy z politiky, t.j. dobrý život, o ktorý sa mu postaral otec za cenu likvidácie najstaršej politickej strany Slovákov. Slota totiž politiku chápal ako dobrý biznis pre seba a svojich blízkych," odkazuje Slotovcom Belousovová.

Mladý Slota by SNS priviedol do pekla, tvrdí

Tá síce s mladším Pavlom priamo do kontaktu neprišla, no už po prvých vetách je evidentné, že nefandí ani mladšiemu z rodiny Slotovcov. "Nikdy sa v štruktúrach SNS neangažoval, až v roku 2010 ho jeho otec Ján Slota presadil vo voľbách do NR SR na 150 miesto kandidátnej listiny. Za pozornosť ale stojí jeho vyjadrenie na adresu svojho otca Jána Slotu, ktorý bol podľa neho najväčším vlastencom na poste predsedu SNS. Myslím si, že to hovorí všetko o jeho chápaní vlastenectva aj politiky. Z tohto vyjadrenia je tiež jasné, kam by SNS pod jeho vedením smerovala - do pekla," uviedla Belousovová.

Danko, Baláž alebo mladý Slota

Na najbližšom sneme sa teda teoreticky môže rozhodovať medzi Andrejom Dankom, Radovanom Balážom či mladším Slotom. Belousovová však krotí vášne a upriamuje pozornosť skôr na to, že národniari sú podľa nej v kolapse. "Úlohou predsedu SNS by malo byť zabrániť totálnemu koncu strany. A na to treba vedieť, kde a kedy sa to všetko začalo rúcať. Príčiny kolapsu SNS treba hľadať už vo volebnom období 2006-2010, keď jej predsedu Jána Slotu prestala zaujímať politika a volebný program strany. Prioritne sa venoval činnosti, ktorá sa stala predmetom záujmu orgánov činných v trestnom konaní. Čiastočný výsledok poznáme, dvaja ministri za SNS sú vo výkone trestu a tým zrejme dôsledky Slotovej éry nekončia," pokračuje bývalá podpredsedníčka SNS, podľa ktorej sa však ani v období 2016-2020 nič nezmenilo.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Opäť prišli kauzy, záujem orgánov činných v trestnom konaní a osoby z prostredia SNS sú vo vyšetrovacej väzbe. Danko bol "dôstojným" pokračovateľom Slotom nastúpenej cesty. Baláž a ostatní okolo neho sa celé štyri roky len mlčky prizerali tomu, ako Danko robí zo SNS doslova politickú prostitútku v službách oligarchov, ako jeho nominanti drancujú zverené rezorty," necháva štipľavý odkaz Belousovová.

Na SNS som nezanevrela, odkazuje

Hoci Belousovová masívne kritizuje kroky aktuálneho a bývalého vedenia SNS, stranu ako takú nehádže za seba. "Na SNS som nezanevrela, bola som z nej vylúčená. Absurdné je, že ma z nej vylúčili osoby, ktoré stranu dostali do politického suterénu. Vylúčili má práve preto, lebo som kritizovala korupčné kauzy. Už vtedy dali jasne najavo, ako oni chápu politiku, keď otvorená kritika korupčných káuz bola pre nich poškodzovaním mena strany," myslí si Belousovová.

Podľa jej slov v parlamente aktuálne chýba pravá, pronárodná strana. "Politickú stranu s pronárodným programom však môžu v súčasnosti viesť len dôveryhodní ľudia, ktorí sa vedia zásadne vysporiadať s minulosťou, vrátia ľuďom dôveru v národnú politiku. Myslím si, že vzduchoprázdno nebýva ani v politike a preto ani medzera v národnom politickom spektre neostane prázdna," uzavrela.