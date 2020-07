Bratislavské kúpaliská zaviedli novinku, ľudia zostali v šoku! Toto je vydieranie, nie výhoda, odkazuje verejnosť

Teploty v utorok presiahli 30 stupňov. Naša čitateľka z Bratislavy, nazvime ju Jana, sa preto chcela s priateľom po práci trochu osviežiť. Jej kroky smerovali na kúpalisko Rosnička, ktoré spadá pod STaRZ (Správu telovýchovných a rekreačných zariadení). Dorazila po 18. hodine.

Po minulé roky bola zvyknutá na to, že cena vstupného je v tomto čase nižšia o bezmála polovicu. Práve preto bolo pre ňu prekvapením, keď si od nej pýtali plnú sumu, ktorú by inak zaplatila za celodennú vstupenku. "Viete, máme nového riaditeľa," reagoval na jej otázku, prečo to tak je, mladík za okienkom. Jana si síce lístok kúpila, no ako uviedla, podvečer sa sem už nevráti.

Podľa jej slov sa posťažovali aj ľudia naokolo. Nie každý totiž túto zmenu zaregistroval aj napriek tomu, že informácie o cene vstupného nájdete na webe. Kritika sa spustila aj pod príspevkom primátora Matúša Valla, ktorý ešte 14. júla zverejnil na svojej facebookovej stránke správu o zvýhodnenom vstupnom pre rodičov s deťmi. V komentároch však odzneli najmä výhrady k zmene v prípade zľavnených lístkov.

Je teda vôbec možné, aby ste sa dostali na kúpaliská STaRZ-u za zvýhodnenú cenu? Odpoveď znie, áno. Zakúpiť si však môžete len permanentku, ktorá je dostupná iba online. "Ponúkame i možnosti kúpy prenosnej permanentky na 10 vstupov za 29 euro, resp. za 19 euro za 10 vstupov pre plavcov po práci po 17:00," potvrdila právnička a kontrolórka Katarína Hložková zo STaRZ.

Hložková ďalej vysvetlila, že priebeh transakcie je, že po online úhrade vstupného cez platobnú bránu príde kupujúcemu na email vstupenka s QR kódom. "Tú bez nutnosti jej tlače, ideálne iba z mobilu s cieľom šetriť životné prostredie, návštevník bez nutnosti stáť v rade pred kasou iba ukáže na vstupe do kúpaliska, dostane 1 - dňovú pásku s QR kódom ako na festivaloch, ktorú bude mať na ruke a môže sa ísť kúpať," dodala.

Verenosť ale nemala pocit, že novinka je dobre odkomunikovaná. "Je to hrozne nezmyselné a úplne neštandardné. Zvýhodnené vstupné po určitej hodine by mal byť bežný štandard bez nutnosti kúpiť si 10 vstupov," reagovala na sociálnej sieti Barbora. "To je také vydieranie, nie výhoda," vyjadril svoj názor Radoslav. "Aj tých málo ľudí, čo teraz kúpalisko navštevuje, týmto odradíte, pán primátor," odkázala Barbara.

"Snažil som sa pochopiť, prečo je na v zásade dobrú a peknú vec toľko negatívnych reakcií. Chápem, že viacerých zaskočilo zrušenie zlacneného vstupu po 17:30. Aj mňa," reagoval na obrovskú vlnu kritiky Vallo.

"Kolegovia zo STaRZu ale pripravili zmenu z jednorázového večerného na predplatené večerné zlacnené vstupné na 10 vstupov po 17:00 za 19 eur. Na väčšine kúpalísk to znamená výhodnejšiu cenu za jeden vstup a máme aj o pol hodinu kúpania naviac. Ale jasné, zároveň sa tým človek zaväzuje na 10 vstupov. Výhodné, nevýhodné? - to si musí asi každý zhodnotiť individuálne," dodal.

Zmeny sa však týkajú aj celosezónnych vstupeniek. Na kúpaliskách Rosnička, Tehelné pole, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a do Areálu Zdravia Zlaté Piesky STaRZ spustili možnosť kúpy centrálnej permanentky. Dá sa kúpiť iba online a stojí 99 eur.

Je určená pre rodiča s deťmi, platí do konca sezóny 2020. Za každé svoje dieťa rodič zaplatí jedno euro. Pre príklad, neúplná rodina iba s jedným dospelým s tromi deťmi tak zaplatí celkovo 99 + 3 eurá, čiže 102 euro. K jednej rodičovskej vstupenke sa dá podľa Valla priradiť päť detí. "Viacčlenným rodinám, ktoré pôjdu párkrát na kúpalisko sa to opláca. Ak si to chcete kúpiť sám pre seba, tak sa to, pochopiteľne, neopláca," odpovedal primátor na kritiku.

Ľudia sa teda zhodli, že v prípade viacčlenných rodín, ktoré trávia celé dni na kúpaliskách, sa zľava oplatí. No vzhľadom na to, že počasie bolo donedávna ako na hojdačke je otázne, koľkokrát sa dokopy toto leto ešte vykúpeme.

"50 ľudí si toto kúpi odhadujem. Sme v polovici sezóny, zvýhodnené večerné vstupné sa zrušilo, stovka je veľký peniaz, zvlášť v tejto situácii. Osobne toto leto si musíme odpustiť kúpaliská, ešteže máme Dunaj. Chcela som občas spraviť malej radosť na Rosničke, aspoň tým vstupom po 17.30... Tak nič," napísala Nina.

Podľa vyjadrenia STaRZ-u však bolo cieľom práve zvýhodnenie rodičov s deťmi. "I takto chceme oceniť a poďakovať sa za nie malé úsilie rodičov detí, ktorí v čase pandémie a zavretých škôl sa zrazu stali v nadmernom strese popri svojich povinnostiach často na home office, ešte i učiteľmi svojich detí," reagovala Hložková.