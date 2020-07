Novela zákona o prokuratúre môže priniesť zmeny: Prezidentka sa musí rozhodnúť

"Týmto zákonom, ako aj ďalšími piatimi zákonmi vcelku som sa už zaoberala. Moje rozhodnutie padne najneskôr do konca tohto týždňa, keď dám vyhlásenie o podpise alebo vetovaní tohto a aj ďalších zákonov," povedala hlava štátu. Zdôraznila, že zatiaľ podpísala niektoré zákony, ktoré boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, alebo zákony, ktoré prešli ako poslanecké návrhy. Podľa jej slov každý jeden veľmi starostlivo vyhodnocovala a väčšinou konzultovala aj so samotným navrhovateľom.

Doplnila, že sa snaží prísne pozerať na to, aby takýto návrh spĺňal všetky podmienky, ktoré sú na skrátené legislatívne konanie dané. Doposiaľ takto prijaté zákony podľa slov prezidentky väčšinou súviseli so situáciou okolo nového koronavírusu, respektíve s jeho ekonomickými, sociálnymi alebo zdravotnými dosahmi. "Touto optikou pozerám na zákony, ktoré mám na stole," dodala. Podpisom takéto zákona by sa generálny a špeciálny prokurátor volili s novými pravidlami, rozšíril by sa aj okruh možných kandidátov.