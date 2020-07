V prípade návratu Kyselicu do parlamentu odíde z pléna jeho náhradník Cseh

BRATISLAVA - V prípade návratu Lukáša Kyselicu do Národnej rady (NR) SR za klub OĽANO bude musieť odísť jeho náhradník, ktorým je poslanec Peter Cseh (OĽANO). Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu z 23. marca 2020 o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov za hnutie OĽANO. Potvrdil to odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

"Namiesto poslanca Lukáša Kyselicu nastúpil dňom 22. marca 2020 náhradník Peter Cseh podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR 29. februára 2020," uviedol komunikačný odbor. Hnutie OĽANO zatiaľ nepotvrdilo, či sa Kyselica vráti do poslaneckých lavíc. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa s ním chce v najbližšej dobe stretnúť.

Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS) v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.