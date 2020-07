Nové detaily VEĽKEJ REFORMY polície! Ministerstvo vnútra reaguje, emócie u mužov zákona!

Po prevalení správy o príprave obrovskej reformy polície sa nám do redakcie ozvalo viacero policajtov so žiadosťou o detailnejšie informácie. Na chodbách policajných oddelení, okresných a krajských riaditeľstiev či policajného prezídia sa vraj po tejto informácií nehovorí o ničom inom. Záujem vzbudila hlavne postava Jaroslava Spišiaka.

Ten je síce pre mnohých strážcov zákona obrovskou autoritou, no ozývajú sa aj hlasy, ktoré pre bývalého policajného prezidenta nevyznievajú práve lichotivo. Na sociálnych sieťach sa pod komentármi k téme vari najviac opakovalo slovné spojenie „Odchod do civilu“. Kontaktovali sme preto ministerstvo vnútra s otázkami, ktoré nám príslušníci polície kladú. Ministerstvo aj napriek tomu, že tím, ktorý sa má na reforme polície podieľať, má iba zopár dní, prezradilo aspoň čo to zo svojej kuchyne.

Na čele tímu je Lukáš Kyselica

Ministerstvo vnútra potvrdilo, že po boku Jaroslava Spišiaka sedí prvá viceprezidentka policajného zboru s hodnosťou generál Jana Maškarová a ďalším členom tímu je plukovník Branislav Diďák, ktorý je známy ako aktivista v oblasti komplexnej reformy Policajného zboru SR. No najdôležitejšia informácia je, že predsedom komisie je štátny tajomník Lukáš Kyselica.

„Minister vnútra tento mesiac zriadil špeciálnu komisiu, ktorej cieľom je analýza súčasného stavu v polícií a naštartovanie systémových zmien, ktoré budú výsledkom dôkladnej a odbornej diskusie. Zároveň pripravuje novú koncepciu voľby policajného prezidenta, čo si vyžiada aj legislatívnu úpravu zákona o Policajnom zbore,“ napísali nám aspoň čo to o zámeroch tímu, ktorý má preniesť nevídané a obávané zmeny v polícii.

Členovia komisie

- Komisii predsedá štátny tajomník MVSR Lukáš Kyselica

- poradca ministra vnútra Jaroslav Spišiak

- Viceprezidenti PZ Róbert Bozalka, Jana Maškarová

- Riaditeľ NAKA Branislav Zurian

- Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície

- Riaditeľ Úradu pre medzinárodnú policajnú spoluprácu

- Veliteľ Útvaru osobitného určenia

- zástupcovia obidvoch odborových zväzov

- generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MVSR

- riaditeľ centra vzdelávania a psychológie

- generálny riaditeľ ekonomiky

- riaditeľ legislatívy

Ministerstvo vnútra nám na záver, veľmi oklieštených informácií napísalo, že táto skupina nie je uzavretá a čerpajú podnety od mnohých príslušníkov policajného zboru v aktívnej službe, riadiacich funkcionárov aj tých, ktorí sú vo výkone.