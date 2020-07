Trináste dôchodky budú: Penzisti dostanú dvakrát viac! Doteraz sme počúvali len sľuby

Vládna koalícia predstavila v stredu balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur. Práve v rámci neho by sa mala zaviesť od budúceho roka tehotenská dávka od 4. mesiaca tehotenstva, balíček počíta aj s 13. dôchodkom, či znížením doplatkov za lieky.

Dôchodcovia dostanú dvakrát toľko

„Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať,“ vyhlásil v stredu počas predstavovania vládneho sociálneho balíčka Krajniak. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Tí s najnižším dôchodkom dostanú najviac

Ministerstvo práce ale pripravilo zmeny. „Vynaložíme na 13. dôchodok o 154,9 milióna eur navyše, ale nebudeme ho vyplácať každému rovnako. Najviac chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetlil Krajniak. Každý dôchodca, aj ten s vyššími dôchodkami, dostane podľa ministra aspoň symbolicky 13. dôchodok. „Urobili sme to ale tak, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali najviac,“ podotkol Krajniak. V tomto roku podľa neho dostane 13. dôchodok o 164-tisíc ľudí viac.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.

Doteraz sme počúvali len sľuby

„My sme tu 10 rokov počúvali sľuby o tom, ako niekto 13. dôchodok urobí, ale my na rozdiel od tých dvoch pánov z minulosti, ho realizujeme. Dôchodcom navyše pomáhame tým, že rušíme aj doplatky za lieky, ale aj poplatky za miestnu hromadnú dopravu a autobusy,“ dodal Krajniak s tým, že vláda tak pomáha aj tým dôchodcom, ktorí doteraz nemohli využívať vlaky zadarmo.

Zavedenie 13. dôchodkov schválil starý parlament štyri dni pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Kvôli koronakríze však vyvstala otázka, či bude mať štát dostatok financií na ich vyplatenie. Viacerí čelní predstavitelia koalície vrátanie premiéra Igora Matoviča v uplynulých mesiacoch pripustili, že dávka je ohrozená.

Návrh predložili na pripomienkovanie

Ministerstvo práce už predložilo návrh na zavedenie 13. dôchodku do medzirezortného pripomienkového konania spolu s návrhom o minimálnej mzde. Pri oboch navrhuje skrátené pripomienkové konanie. To má v prípade oboch noviel skončiť 23. júla tohto roka. „Navrhovaným 13. dôchodkom sa navrhuje nahradiť 13. dôchodok ako dôchodková dávka, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 1. apríla 2020 zákonom o sociálnom poistení,“ priblížil rezort práce. Nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku budú mať spravidla v novembri kalendárneho roka všetci poberatelia dôchodku v závislosti od sumy poberaného dôchodku alebo dôchodkov.

Smer považuje koalíciu za klamárov

Vláda je koalíciou klamárov a podvodníkov. Avizovaná úprava pri 13. dôchodkoch prakticky znamená ich zrušenie. Vyhlásil to v stredu predseda Smeru Robert Fico v reakcii na ohlásený vládny balíček. Vládna koalícia má podľa neho na základe schválenej zmeny rozpočtu k dispozícii toľko peňazí, koľko chce. Ak by mal v súčasnosti on ak premiér k dispozícii 12 miliárd eur, urobil by podľa vlastných slov „zlatý sociálny štát“, toto považuje za omrvinky.

„Namiesto toho, aby pomáhali tým najslabším, predovšetkým lejú peniaze do bánk, lejú peniaze najbohatším a tí, ktorí sú najchudobnejší, majú menej a menej,“ myslí si Fico. Dôchodcov podľa neho súčasná vláda "okradne" o 280 miliónov eur, pretože na 13. dôchodky boli celkovo plánované výdavky v sume 580 miliónov eur. „Prakticky idú zákonom zrušiť 13. dôchodok a vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku, ktorý sme zaviedli my, s tým, že ho chcú pretransformovať na nejaké smiešne sumy,“ komentoval.

Raši a Tomáš kritizujú vládny balíček, hovoria o marketingu a klamstve

Opoziční nezaradení poslanci Richard Raši, Erik Tomáš a Ján Ferenčák kritizujú sociálno-ekonomický balíček, ktorý vláda predstavila v stredu dopoludnia. Hovoria, že nejde o plnenie sľubov voličom, ale o klamstvo. „Vláda dnes zrušila trinásty dôchodok. Taká je pravda,“ vyhlásil Tomáš. Raši dodal, že vláda oklamala ľudí aj pri doplatkoch za lieky. Tvrdí, že sa nezrušia a vládne opatrenia označil za marketingový ťah. „Vláda dnes predstavila balík sociálno-ekonomických opatrení a opäť to poňala ako marketingový ťah, ktorý v budúcnosti zrejme zaplní obsah vládnych novín,“ poznamenal Raši.

Hovorí o klamstve a triku vlády. Tvrdí, že doplatky sa nezrušia, ale budú sa vracať len pri kúpe najlacnejšieho lieku s obsahom predpísanej účinnej látky. Dodal, že sa navyše zabudlo na matky samoživiteľky a rodiny s jedným rodičom, ktorí nepracujú a starajú sa o deti. Keby to vláda myslela úprimne, sľúbila by podľa neho jasné zrušenie doplatkov.