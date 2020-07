Naď rokoval s Karrenbauerovou: Ocenil spoluprácu v obrane, úroveň vzťahov by sa mala prehlbovať

Na snímke nemecká ministerka obrany Annegret Krampová - Karrenbauerová a minister obrany SR Jaroslav Naď

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA - Pozície Slovenskej republiky a Nemecka sú v mnohom totožné. Úroveň bilaterálnych vzťahov by sa mala ešte prehlbovať. Slovenskí vojaci by mali od augusta pôsobiť v rámci jednotky nemeckého námorníctva v operácii Irini, rozvíjať sa má tiež spolupráca v oblasti zbrojenia. Minister obrany SR Jaroslav Naď to uviedol po piatkovom rokovaní s ministerkou obrany Spolkovej republiky Nemecko Annegretou Kramp-Karrenbauerovou.