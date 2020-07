Po Kollárovi má problém aj minister školstva Gröhling: Ďalší titul za pochybnú záverečnú prácu!

BRATISLAVA - Po predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, ktorého diplomová práca vzbudila pozornosť z možného plagiátorstva, má na ďalší problém zarobené aj minister školstva za SaS Branislav Gröhling. Ten o práci už čo to popísal, no doteraz sa nevedelo, aké kroky podnikol po vypuknutí Kollárovho škandálu!

Na Gröhlingovu diplomovku upozornil Denník N. "Keď už sa má teda preverovať pol Slovenska, preveril som si aj seba. Dal som si ju do systému a zhodu som mal 31 %. Aj podľa dnešných pravidiel je to pre oblasť práva v poriadku,” napísal o svojej práci asi pred týždňom minister školstva.

Zvláštne kroky počas Kollárovej kauzy

To, čo tak teraz vzbudilo pozornosť okolo Gröhlingovej práce je fakt, že sa po prevalení Kollárovej práce začal intenzívne venovať tej svojej. Gröhling študoval na Paneurópskej vysokej škole v odbore práva. Sám argumentoval, že vyššia zhoda je aj preto, lebo študoval právo a v ňom bývajú vyššie zhody úplne bežne. Podľa Denníka si však mal terajší minister za SaS uľahčiť písanie práce odpisovaním.

Na spomínanej Paneurópskej vysokej škole, odkiaľ má Gröhling svoj vlastný magisterský titul z práva, sa začali diať divné veci. Ide o obdobie, kedy sa riešila Kollárova diplomovka. V princípe ide o to, že kým dovtedy boli Gröhlingove obidve práce dostupné online (bakalárka aj diplomovka), teraz tomu už tak nie je. Minister potvrdil, že ich stiahnutie žiadal o školu on. „Overoval som si situáciu na škole a práca nemala byť podľa licenčnej zmluvy zverejnená, školu som o tom informoval a tá to napravila,“ povedal minister. Škola zatiaľ k tejto záležitosti nepovedala nič nové.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Déjà vu z minulosti

Čosi podobné v minulosti robil bývalý predseda parlamentu za SNS Andrej Danko, keď svoju rigoróznu prácu ukrýval v knižnici. Ten v minulosti tiež čelil podozreniu, že svoj titul doktora práv získal prácou, ktorá bola plagiátom.

Uľahčená práca

Gröhlingova záverečná práca z roku 2009 bola písaná netradičným spôsobom. Gröhling podľa denníka časť prevzatého textu z knihy cituje, a teda priznáva pravého autora. Potom však prichádza ďalší odsek, pri ktorom sa zdá, že je dielom dnešného ministra.. Skutočnosť je taká, že ich len opäť odpísal z učebnice. Takýchto odsekov má byť v práci viac. Práca pritom podľa smernice nesmela mať charakter plagiátorstva a mal citovať všetky prevzaté texty. Rovnako mal postupovať aj pri písaní bakalárskej práce. Práve tvorbu diplomovej práce si mal uľahčiť ešte viac o to, že veľkú časť bakalárskej práce použil práve v nej.

Vraj zbytočná bulvarizácia 11-ročnej práce

Minister okolo piatej večer zverejnil reakčný status, v ktorom túto tému považuje za zbytočnú politickú bulvarizáciu. Opakuje stanovisko z bývalého statusu. "Škola vtedy nemala konkrétnu hranicu, ktorá by určovala, aká časť práce môžu byť iné zdroje a aká nový text. Napríklad dnes je niekde určených 40 %, niekde 30 %, niekde nič. My sme nemali žiadnu hranicu," píše Gröhling.

"Riešiť pri tomto všetkom prácu spred 11 rokov, ktorá navyše splnila všetky podmienky, považujem za bulvárnu politizáciu tejto témy," uzavrel Gröhling.