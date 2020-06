Týždňová PREDPOVEĎ POČASIA, z ktorej budú mnohí Slováci zúfalí: Najmä v pondelok a vo štvrtok

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Leto prišlo na Slovensko pomerne rozpačito. Kým po minulé roky sme sa už o takomto období slnili na kúpaliskách a iných vodných plochách, tento rok je počasie v tomto smere o niečo skúpejšie. Zmeniť by sa to podľa predpovede meteorológov malo už najbližšie dni. Teploty by sa mali pohybovať okolo tridsiatky, no stále musíme očakávať aj výskyt búrok a v pondelok dokonca aj krúpy.