Škandál v košickej plavárni! VIDEO Smradľavá voda a špina v bazéne: Hanba, odkazujú ľudia

Radoslav sa rozhodol varovať pred touto záležitosťou aj verejnosť. Spočiatku si myslel, že za všetko môžu jeho plavecké okuliare. Aj po tom, ako si ich vyčistil, si však uvedomil, že problém je niekde inde. Ako sám uviedol, na čistotu v košickej plavárni sa sťažovali aj jeho známi, situáciu sledoval niekoľko dní.

Napokon vo štvrtok večer publikoval na sociálnej sieti viacero fotografií aj video, ktoré zachytávajú, čo sa skrýva pod hladinou vody. Okamžite začali pribúdať súhlasné aj zhrozené komentáre. Športovec sa domnieva, že verejnosť zburcovala najmä situácia okolo koronavírusu, keďže doteraz sa o situáciu zaujímal verejne len málokto.

Z technických príčin zatvorené

Samotná plaváreň je od 26. júna zatvorená z technických príčin. Informáciu bez ďalšieho vysvetlenia zariadenie publikovalo na svojej facebookovej stránke, kde ľudia rovnako nešetrili kritikou. Tento krok nasledoval len deň po tom, čo sa na sociálnej sieti objavila ostrá vlna negatívnych reakcií.

"Je to bieda... včera som bol... a taká špinavá voda je na pohľadanie. Nikde inde, na inej plavárni som toto ešte nevidel, ako v mojom rodnom meste... hanba," odkázal Štefan.

"Predvčerom som bol plávať, mal som plavecké okuliate a dovidel som tak maximálne na jeden meter (nevidel som ani dno bazéna). Taká špinavá voda tam bola," dodal Filip.

Sľubovali zvýšenú hygienu

Mestská krytá plaváreň Košice pritom ešte 3. júna uvádzala, že sú "pripravení na zvýšenú frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení plavárne." O vysvetlenie situácie sme preto požiadali aj riaditeľa Vladimíra Hliváka. Zatiaľ však neodpovedal na naše otázky.

Obrátili sme sa aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Reagovali, že písomný podnet na nevyhovujúcu kvalitu vody na Mestskej krytej plavárni im zatiaľ nebol doručený.

"Telefonicky sme boli upozornení na zníženú priehľadnosť vody v umelých bazénoch v odpoludňajších hodinách dňa 22. 06. 2020. Následne dňa 23. 06. 2020 zamestnanci tunajšieho úradu odobrali 4 vzorky vody z obidvoch vnútorných bazénov MKP a 1 vzorku vody z detského bazéna na vonkajšej ploche," vyjadrila sa Zuzana Dietzová, vedúca Odboru hygieny životného prostredia a zdravia.

Ako ďalej uviedla v stanovisku, na základe výsledkov vykonaných laboratórnych skúšok všetky vzorky vody vyhoveli požiadavkám vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku vo všetkých skúšaných ukazovateľoch.

Posvietia si na kvalitu vody

Podľa vyjadrenia Dietzovej bola znížená priehľadnosť vody prerokovaná aj s riaditeľom plavárne. Sprosdredkovala, že uviedol, že "na odstránení nedostatku sa už intenzívne pracuje."

"Dňa 23. 06. 2020 bol na tunajší úrad doručený list, v ktorom prevádzkovateľ MKP informoval, že znížená priehľadnosť vody by mala byť vyriešená v priebehu dvoch dní," spresnila termín šéfka Odboru HŽPZ s tým, že v piatok ráno riaditeľ telefonicky oznámil, že opäť došlo z zníženiu priehľadnosti vody a preto vnútorné bazény plavárne z technických príčin napokon uzatvárajú.

Aké budú ďalšie kroky? Dietzová opísala, že riaditeľ oznámil vypustenie vody a vyčistenie bazénov. "Po opätovnom napustení vody a jej úprave bude koncom budúceho týždňa, alebo začiatkom 28. kalendárneho týždňa vykonaný zamestnancami RÚVZ opakovaný odber vody. Prevádzka vnútorných bazénov bude spustená až po preukázaní vyhovujúcej kvality vody," uzavrela.

Rozvíril hladinu

Radoslav nám vysvetlil, že on sám na problém prostredníctvom sociálnej siete upozorňuje už dlhšiu dobu. Až teraz sa mu podarilo "rozvíriť hladinu". Ako ďalej povedal, on sám zatiaľ nemá s istotou potvrdené, či je voda skutočne závadná. No uzatvorenie plavárne krátko na to, ako sa o príspevok začali zaujímať stovky ľudí, považuje za podozrivé.

"Nemám istotu, ale slušne povedané, vyzerá to na všetky ľudské nečistoty, aké môžu byť. Ešte nevieme, do akej miery je to pravda," dodal. Či sa po verejnej kritike ľudí niečo zmení, ukážu až ďalšie kroky kompetentných. Istým dôkazom o slovách verejnosti však zostávajú desiatky vyhotovených záberov z bazéna. Pozrieť si ich môžete nižšie.

