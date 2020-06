Prvé dni Gröhlinga na ministerstve školstva poznačil vírus: Oceňuje otvorenie trhu s učebnicami

Šéf rezortu školstva oceňuje, že sa počas tohto obdobia podarilo otvoriť aj trh s učebnicami. "Všetko sme to museli robiť za chodu. Teším sa z toho preto, lebo sme nastavovali pravidlá aj do budúcna, a ak by prišla potenciálne aj druhá vlna, tak máme pripravené všetky usmernenia a nástroje, ako sa zachovať v danej situácii a problematike," povedal minister.

Ako poznamenal, rezort školstva momentálne zbiera informácie zo škôl, ako sa vyrovnali s vyučovaním v období koronakrízy a aké problémy pociťovali. "Odhaľujeme, že dištančné vzdelávanie sa začalo týždeň až tri po celom vypuknutí. Toto sú náležitosti, na ktoré sa chceme pozrieť a na základe toho nastavovať aj ostatné pravidlá do budúcna," uviedol Gröhling.

V rámci prvých 100 dní na rezorte školstva zistili, že existuje okruh detí, ktoré nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu z dôvodu ich sociálnej situácie. "Pomohli nám s tým riaditelia a učitelia, ktorí začali vyrábať pracovné listy, tlačiť ich a následne aj distribuovať prostredníctvom terénnych a sociálnych pracovníkov do jednotlivých osád," priblížil šéf rezortu školstva s tým, že na tento zámer vyčlenili 380.000 eur pre školy, aby im preplatili náklady. Poukázal na to, že pomohlo aj vyučovanie prostredníctvom televízneho vysielania v RTVS.

Gröhling pripomenul, že rezort školstva vyčlenil 500.000 eur na letné školy, ktoré budú fungovať posledné tri augustové týždne. "Analyzovali sme, že od septembra budeme mať problémy s deťmi v rámci nerovnosti vzdelávania, takže sme vyhlásili projekt na získavanie podporného personálu. Išlo naň vyše 80 miliónov eur," povedal minister školstva s tým, že sa bude preplácať zhruba 2600 pozícií špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov a asistentov, aby im školy mohli uhradiť mzdové náklady.

Pozitívne hodnotí minister aj otvorenie trhu s učebnicami. "Momentálne sme základným školám na prvom stupni umožnili kupovať si učebnice podľa vlastného uváženia a išlo tam vyše 11 miliónov eur. V týchto dňoch budeme túto sumu zvyšovať," povedal. Ako ďalej vysvetlil, doteraz školy nechceli používať učebnice, ktoré im dodával štát, a pýtali si od rodičov peniaze na iné. "Teraz tieto učebnice bude nakupovať štát na základe rozhodnutia učiteľov a riaditeľov," povedal Gröhling.

"Ideme takým rýchlym tempom, že neuvažujeme o tom, čo sa nepodarilo," reagoval na otázku, či sa niečo za obdobie viac ako troch mesiacov nepodarilo. Podľa neho je to skôr o tom, čo všetko sa pripravilo. Poukázal na legislatívny plán. "Chceli by sme ambiciózne vyriešiť v prvom kvartáli budúceho kalendárneho roku väčšinu problémov, ktoré nás ťažili. Budú to praktické úpravy, ktoré pomôžu učiteľom, riaditeľom a následne aj žiakom, čo sa týka obsahu vzdelávania," uzavrel šéf rezortu školstva.