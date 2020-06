Jeden z najmladších poslancov štátnicoval! Kvôli KORONAVÍRUSU to bolo inak: V práci dostal opušťák

Poslanec OĽaNO Tomáš Šudík úspešne absolvoval bakalársky stupeň. Jeden z najmladších poslancov štátnicoval kvôli koronakríze v špeciálnych podmienkach. Z parlamentu dostal opušťák začiatkom júna. Baví ho nielen štúdium, ale aj práca poslanca. Do poslaneckých lavíc zasadol po februárových voľbách, no v mladom veku má jasno aj v tom, čomu sa chce venovať, ak by jeho politická kariéra zhasla.

Štátnice online

Štátnice prebiehali kvôli súčasnej situácii netradične. „A to formou online rozhovoru, na ktorý bol zverejnený link. Celá moja skúška bola nahrávaná. V prvom rade som obhajoval svoju bakalársku prácu a následne som odpovedal na otázky skúšajúcich,“ uviedol pre Topky Šudík.

Zdroj: NR SR

Vo svojej bakalárskej práci sa venoval hodnoteniu prostredia vo vybraných krajinách. „Ja som si konkrétne vybral krajiny V4 (Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko). V práci som robil teoreticko-analytickú časť. V druhej časti skúšky som mal vybrané okruhy z makroekonomiky a podnikovej ekonomiky, z ktorých som dostával otázky,“ povedal.

Napĺňa ma štúdium aj politika

Či je ťažšie štúdium, alebo práca poslanca, je podľa Šudíka zložitá otázka. Obe oblasti majú pozitívna i negatíva. „No mňa osobne aj štúdium, ale aj práca poslanca veľmi bavia a napĺňajú ma. Patrím k tým ľuďom, ktorí sa radi vzdelávajú a učia novým veciam, a to sa mi plní aj v škole, ale aj ako poslancovi NR SR. Niekedy vás ľudia, ktorých ako poslanec stretávam len tak na ulici, viac naučia, ako škola, lebo životné skúsenosti sú naozaj na nezaplatenie.“

Zdroj: NR SR

V parlamente pôsobí 24-ročný mladík ako poslanec za OĽaNO. Okrem toho je členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre európske záležitosti, čomu svedčia aj jeho záujmy. „Témy, na ktoré sa zameriavam sú životné prostredie, príležitosti pre mladých ľudí, ale aj európska politika, baví ma aj ekonomika Slovenska a blízkych krajín či hodnotenie podnikateľského prostredia,“ uviedol s tým, že osobne využíval aj index vnímania korupcie.

Ak odídem z politiky, mám plán

Keď bol mladší, ciele mal iné. Šudík sa chcel stať humanitárnym pracovníkom v Afrike. Postupne však zistil, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorým treba pomôcť. „Preto som pomáhal v rôznych charitách no takto som mohol pomôcť len individuálnym prípadom. Preto som rád, že sa môžem venovať politike a chcem sa posnažiť zlepšiť situáciu ťažko skúšaných rodín,“ povedal Šudík.

Koronavírus jeho snahu pozastavil, rovnako ako plány mnohých ostatných, no verí, že príležitosti ešte budú. „Taktiež by som sa chcel venovať zlepšovaniu životného prostredia a sprísneniu trestov pre týrané zvieratá. Ak z politiky odídem, vrátim sa k podnikaniu a občianskemu aktivizmu,“ dodal.