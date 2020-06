Slovákom puklo srdce! FOTO Obeťou potopy sa stali obľúbené syslíky, žalostné čakanie na smrť

BREZNO - Vytúžený dážď priniesol pohromu... Aj tak by sa dalo nazvať to, čo sa odohralo v obľúbenej lokalite Biele vody na Muránskej planine. Miestu prischla prezývka syslia lúka, pretože je domovom pre tisíce rozkošných hlodavcov. Silná prietrž mračien sa stovkám z nich stala osudnou.

Sysľovisko Biele vody pri Muráni je pre turistov vyhľadávanou lokalitou. Dôvod je jednoduchý. Môžete tu vidieť rozkošné sysle vo voľnej prírode a to z bezprostrednej blízkosti. Na ľudí si tak zvykli, že ich prirodzená plachosť akoby vymizla.

Zdroj: Facebook/Živá planina

Práve preto mnohých zabolela správa o tom, že stovky poľných hlodavcov neprežili silné dažde, ktoré sa v nedeľu postarali o povodeň na tomto mieste. "Chýbala nám voda, tak sme jej dostali... Syslíky to schytali. Stovky utopených. Stovky vytopených. Tých vytopených sme ratovali. Po tom, ako ich vytopí, sú stuhnutí. Na pohľad umierajúci. Sú schúlení a čakajú na smrť," odznelo na facebookovej stránke Živá planina.

Sušenie v autách

Šťastím však je, že teplo môže malé tvory dostať znova do života. Tak sa aj v mnohých prípadoch stalo. Zvieratká, ktoré prežili, sa po záchrannej akcii sušili v dvoch autách. Tie, čo vyschli a boli "akčné", ihneď vypustili naspäť do prírody.

Zdroj: Facebook/Živá planina

"Stovky sme ich pustili dnes a stovky ich máme doma. Zajtra ich pustíme, do tmy sme to nestihli. Ďakujeme všetkým, čo nám pomáhali a nebolo ich málo - len čo si pamätám, tak babenky z Popradu, rodina z Nových Zámkov a od ďalších som nestihol zistiť, odkiaľ sú. Zachránili ste kopec životov. Kto si myslí, že by sa nemalo zasahovať, tak nech si to myslí," doplnili záchranári v príspevku.

Zdroj: Facebook/Živá planina

Radostné správy

Ako napokon skončil tento príbeh? Už v utorok sa verejnosť dozvedela ďalšie radostné správy. Podľa záchrancov to na pasienku vyzeralo, akoby sa takmer nič nestalo. "Nocovalo u nás 220 syslíkov prevažne v úľoch pre včely, tak po 15 až 25 kusov spolu. Štyria syslí špecialisti si obľúbili auto a dobrovoľne odtiaľ nechceli ísť," odznelo na sociálnej sieti.

Dokopy sa podarilo pomôcť približne 500 syslíkom. Len jeden z tých, ktore sa dostali do rúk ľudí, napokon neprežil.

Ako dodali na stránke SOS/BirdLife Slovensko, v súvislosti s touto udalosťou je vidieť, aké zraniteľné sú ohrozené druhy, ktoré prežívajú len v niektorých lokalitách. "Stačí búrka, prietrž mračien," uzavreli veľavravne.