Andrásyho podporila Aliancia za rodinu: Obhajoba humoristovej nechutnej reakcie!

Oliver Andrásy zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom napísal, že ak by sa matka oborníčky na rodovú rovnosť oľgy Pietruchovej kedysi rozhodla pre interrupciu, sám by jej ju zaplatil. Urobil tak potom, ako RTVS odvysielala ďalšiu časť kontroverznej relácie Do kríža. V nej sa už po druhýkrat venovali téme interrupcií.

Ako to už v tejto relácií býva, liberálny názor zastávala len jedna strana, moderátori aj s ďalšou hosťkou boli z radov konzervatívcov. Pietruchová tak musela argumentovať trom ľuďom. Andrásy po kritike svoj príspevok stiahol, no teraz sa ho zastala Aliancia za rodinu.

"Bol to šibeničný humor. Veď aj médiá a sociálne siete usporiadali jeho rituálnu popravu. Režim vtip neznáša. Najmilšie slová zneli ako „fuj“ a „hnus“," napísali o Andrásyho slovách. Podľa Aliancie totiž "umožnenie potratu nie je právo, ale vred na práve".

"Ste kresťania, ale nie ste za obmedzenie práva na potrat? Nechcete meniť legislatívu v tom, že patrí všetkým ženám bez ohľadu na dôvody? Potom Pán Boh doprial tomu vysmievanému Oliverovi Andrásymu nielen viac nadania na humor a citu pre spravodlivosť, ale aj viac rozumu a logiky," dodáva Aliancia.