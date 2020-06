Nebohý učiteľ na VIDEU: Počas poslednej stužkovej žartoval, no pri niektorých slovách mrazí!

VRÚTKY - Sú momenty, keď sa slzy tlačia do očí a mráz behá po chrbte. Aj takto by sa dali charakterizovať momenty z poslednej stužkovej slávnosti pred polrokom, kde vystúpil so svojim príhovorom už nebohý učiteľ a zástupca riaditeľky z vrútockého gymnázia Jaroslav Budz. Ten totiž včera nešťastne zahynul po tom, ako obraňoval žiakov školy pri útoku 22-ročného Ivana.

Zástupca riaditeľky Budz včera zahynul pri pokuse zastaviť ozbrojeného útočníka, ktorý násilne vnikol do budovy školy cez sklenenú výplň. Po niekoľkých bodných ranách a neúspešnej resuscitácii sa ho bohužiaľ nepodarilo zachrániť. Žiaci a blízki ľudia si na nebohého zástupcu spomínajú len v dobrom. Podľa viacerých ľudí, ktorí s ním prišli do kontaktu, to bol milý a príjemný učiteľ matematiky a chémie.

Spomienky sa viažu aj jednej z posledných stužkových slávností gymnázia, na ktorej Budz predniesol svoj príhovor. Bolestné spomienky zo včera umocňujú aj slová už nebohého pána učiteľa. "Moje slová síce skončia na smetisku dejín, ale ten krásny pohľad vo vás bude ešte dlho, dlho pretrvávať," hovorí Budz vetu, po ktorej mnohým prejde mráz po chrbte.

Pri študentoch s dobrou radou a tiež s humorom

"Je radosť pozerať sa na nich, však?" pýta sa príjemným hlasom rodičov Budz. "Chceme, aby ste popremýšľali o skúsenostiach nás, starších. My vám ich radi sprostredkujeme," hovorí na zázname Budz študentom. "O chvíľu začne zábavná časť stužkovej, na ktorú ste sa usilovne pripravovali, aj počas vyučovania," zažartoval Budz, na čo sa študenti pousmiali. "Možno tiež premýšľate o čosi ďalej, a to 'ďalej' asi zatiaľ končí pri vašich dozvukoch," uštedril ďalší vtipný výrok študentom. "My učitelia však myslíme ešte ďalej," povedal s vážnym tónom Budz, pričom táto veta má po včerajšku o smutný význam viac. "Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque, eveniat (preklad: nech je to k dobru, šťastiu, blahu a zdaru)," ukončil Budz svoj príhovor.

Video ako spomienka na vynikajúceho učiteľa

Video zdieľala bývalá žiačka základnej školy vo Vrútkach, ktorá sa teraz profesionálne venuje tvorbe záznamov zo svadieb a stužkových slávností. Na jednom zo záznamov vystúpil aj Jaroslav Budz a túto spomienku sa rozhodla zdieľať všetkým na sociálnej sieti. "Ako dieťa som navštevovala základnú školu M.R.Štefánika vo Vrútkach a následnej po tom som chodila na Gymnázium J.C.Hronského vo Vrútkach. Po útoku páchateľa prišiel o život náš obľúbený učiteľ Jarko Budz. Pred pol rokom som žiakom 4 ročníka na tejto škole točila stužkovú slávnosť, kde ako zástupca školy predniesol nádherný príhovor...bohužiaľ už jeho posledný," píše bolestné slová autorka posledného záznamu zástupcu Budza.

"Týmto videom by som chcela vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine. Bol to vždy pozitívny človek, ktorý nás naučil ako máme myslieť, naučil nás počítať a porozumieť fyzikálnym javom. Nikdy neskončíte na smetisku dejín, ste náš HRDINA!!! Navždy ostanete v našich srdciach," píše sa ďalej v statuse autorky videa.

Školské organizácie vyzdvihujú odvahu Jaroslava Budza

Viaceré školské organizácie poukazujú na odvahu učiteľa Jaroslava Budza, ktorý vo štvrtok (11. 6.) zahynul pri tragédii na Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Zhodli sa na tom predstavitelia Slovenskej komory učiteľov (SKU) a Asociácie pracovníkov súkromných základných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).

"Skláňame sa pred odvahou učiteľa, ktorý neváhal položiť svoj život za svojich kolegov a žiakov," uviedla SKU vo svojom stanovisku. ASŠŠZS si váži odvahu zástupcu riaditeľa, ktorý "neváhal postaviť sa na ochranu detí aj za cenu vlastného života".

SKU poukazuje, že akékoľvek násilie, obzvlášť v školách, je vždy zločinom proti poslaniu, ktoré plní škola – vytvárať bezpečné prostredie pre rozvoj osobností detí i učiteľov. Aj ASŠŠZS tvrdí, že školské prostredie by malo byť pre deti jedným z najbezpečnejších prostredí a je o to tragickejšie, keď k tragédii došlo práve v prostredí školy.

Akékoľvek formy násilia sú podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) neprípustné. "Práve škola by mala byť miestom, kde vládne bezpečie. Má zaručovať bezpečnosť a istotu ako pre deti, tak aj pre učiteľov, ktorých by sme mali spoločne chrániť. Musí to byť aj bezpečné miesto pre rodičov, aby ten pocit naozaj mali," uviedol vo štvrtok vo Vrútkach minister školstva. Ako dodal, tragická udalosť na škole bude výzvou na diskusiu so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl.

Práve s nimi by mal v najbližších dňoch diskutovať o bezpečnosti na školách. Zároveň Gröhling pripomenul, že od septembra by mali v školách pribudnúť špeciálni pedagógovia a podporný personál, ktorý by mohol školám pomôcť vyrovnať sa aj s mimoriadnymi situáciami. Združenie katolíckych škôl Slovenska, SKU i ASŠŠZS vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť. Zároveň súcitia so zranenými a želajú im skoré uzdravenie.