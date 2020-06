Ohromný úlovok Talianov! FOTO Dolapili slovenského zločinca, v nemom úžase im otvoril... v župane

CASTELROTTO - Talianska polícia zadržala v Južnom Tirolsku slovenského zločinca. Na muža, ktorý utekal pred spravodlivosťou, bol vydaný európsky zatykač. Ako opísali miestne médiá, snáď nikomu by nezišlo na um, že čašník v obľúbenom hoteli je v skutočnosti nebezpečný kriminálnik...

Muž (35), ktorý skončil v rukách polície, má totiž na konte viacero násilných lúpeží. Web La Voce di Bolzano uvádza, že polícia v Banskej Bystrici po ňom pátra v súvislosti s dvoma konkrétnymi činmi, ktoré sa odohrali v júni a v novembri 2018.

Podľa opisu zločinov by malo ísť o hľadaného Petra Hazuchu, ktorý koncom novembra 2018 na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici, maskovaný kuklou a za použitia násilia, vošiel do predajne mäsových výrobkov.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Predavačku vtlačil do vnútra, v dôsledku čoho žena spadla na zem. Vošiel do predajne a dvere zamkol so slovami: „Toto je prepad, nekrič nič ti neurobím, chcem len peniaze!“ V predajni sa dobre orientoval, vedel, v ktorej časti predajni sa nachádza trezor," opísala slovenská polícia.

V tomto prípade Hazucha nespôsobil žiadnu škodu. Elektronický zámok na bezpečnostnej skrinke, v ktorej bola hotovosť a stravné lístky, sa mu totiž nepodarilo otvoriť. Potom ušiel.

Zábery slovenskej polície: Pohľad na miesto činu v Banskej Bystrici. Zdroj: Facebook/Polícia SR

"V júni 2018 sa po polnoci zamkol na dámskych toaletách v prevádzke herne na ulici Družby v Banskej Bystrici. Keď čašník zabúchal na zamknuté dvere, obvinený ich odomkol a mieril na neho nestotožnenou krátkou strelnou zbraň, pričom pýtal peniaze. Čašníka prinútil prejsť k pokladni, kde si obvinený vzal peniaze a z herne odišiel. Krádežou peňazí spôsobil škodu viac ako 1400 eur," dodali ochrancovia zákona. V tom čase mal Hazucha 33 rokov.

Nasledovalo obvinenie zo zločinu lúpeže, v jednom prípade aj so zbraňou. "Polícia v Banskej Bystrici po obvinenom mužovi vyhlásila pátranie. Keďže pri lúpežnom prepadnutí použil aj nestotožnenú krátkou strelnou zbraň, nie je vylúčené že môže byť ozbrojený," ozrejmili v minulosti.

Čoskoro sa vráti domov

Talianske médiá opísali, že Slovák si počas úteku pred spravodlivosťou privyrábal ako čašník v známom hoteli v oblasti Castelrotto. No a klientom by rozhodne nezišlo na um, že sú v podstate v rukách nebezpečného kriminálnika.

Zločinca napokon talianska polícia prekvapila priamo na mieste, kde býval. Nedali mu žiadnu šancu na útek. O tom, že ho policajná akcia skutočne zaskočila svedčí aj to, že im dvere otvoril v župane. Myslel si totiž, že prišla pošta.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová pre topky.sk medzičasom upresnila, že hľadaného zadržali v Taliansku ešte 4. júna 2020. Aktuálne sa Slovák nachádza vo väzbe v meste Bolzano, odkiaľ by mal neskôr poputovať naspäť na Slovensko.