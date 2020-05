Veľký návrat do škôl! Deti čaká zmena a prísne opatrenia: Podľa Gröhlinga si to niektorí komplikújú

Takmer pred dvoma týždňami vláda oznámila veľkú fázu uvoľňovania. Epidemiologická situácia je na Slovensku veľmi dobrá a denne pribúda len málo prípadov. Po takmer troch mesiacoch sa v pondelok 1. júna otvoria aj materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl.

O otvorení rozhodnú zriaďovatelia

Minister školstva Branislav Gröhling vydal príkaz na obnovenie školskej dochádzky v materských a základných školách od júna. O tom, či sa škola, alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Ako avizoval premiér Igor Matovič, navštevovanie materských a základných škôl bude dobrovoľné a rodič nebude stíhaný za to, že dieťa neumiestni do školy, ak sa bojí o jeho zdravie, či ak účasť nie je možná z kapacitných dôvodov.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Prísne opatrenia a nový systém

V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. V materských i základných školách bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a rúk. Pri príchode budú deťom merať teplotu. Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od šiesteho do deviateho ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie.

Prednosť majú deti zdravotníkov či policajtov

Zriaďovateľ umiestni v škole prednostne deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo Ozbrojených síl SR. Tiež deti pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Ďalšie v poradí na nástup do základných a materských škôl sú deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu mimo domu. Nasledujú deti, ktoré majú od 1. septembra začať plniť povinnú školskú dochádzku a potom deti spĺňajúce ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.

Zdroj: Getty Images

Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné. „Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni,“ uviedol Gröhling. Deťom, ktorým bude umožnené navštevovať školy, sprístupnia opäť aj dopravu vlakmi zadarmo.

Otestovať všetkých učiteľov by nebolo možné

Otestovať všetkých učiteľov na koronavírus nie je podľa Gröhlinga možné. Povedal to počas piatkového výjazdu v Prešove, kde navštívil viaceré školy. „Následne by sme museli testovať aj rodičov a žiakov a ten test je v danom okamihu za daného dňa, takže na druhý deň tá situácia už môže byť úplne iná,“ skonštatoval šéf rezortu školstva.

Niektoré školy si návrat komplikujú

Prípravu na júnový návrat žiakov do tried si niektoré školy na Slovensku podľa Gröhlinga komplikujú vlastnými povinnosťami. Od rodičov napríklad žiadajú podpísaný súhlas so spracovávaním osobných údajov, aby si mohli robiť záznamy z merania teploty ich detí. „Je to práca navyše. Odporúčacie usmernenia, ktoré vydali Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstvo školstva sú dobré,“ zdôraznil. Rezort školstva na základe odporúčania ÚVZ SR nastavil podmienky, aby v školách, ktoré budú od pondelka 1. júna otvorené, absolútne minimalizovali možný prenos nákazy.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V Prešove nastúpi do škôl len polovica detí

Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2546 žiakov z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú prvý až piaty ročník. Z celkového počtu 2538 škôlkarov 19 MŠ prijme od začiatku júna z kapacitných dôvodov len 1196 detí.

„Pred školou máme namaľované značky, ktoré by nám mali zabezpečiť, aby sa deti nezhlukovali. Každý pedagóg, ktorý vstúpi do budovy školy, bude mu odmeraná teplota, predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého vychádza, a musí mať rúško a rukavice,“ priblížila riaditeľka ZŠ Jana Pruchnerovičová s tým, že z 298 žiakov v pondelok nastúpi 151 a bude sa im venovať približne 20 učiteľov.

V Banskej Bystrici nastúpi do škôl takmer 80 percent žiakov

Do banskobystrických mestských škôl prvého stupňa a piatych ročníkov od pondelka nastúpi na základe prejaveného záujmu rodičov 2702 žiakov z celkového počtu 3500, teda 77 percent školákov. Informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že údaj platí k 27. máju. Z tohto dôvodu sa aj mestská hromadná doprava (MHD) v prvý júnový deň vracia do štandardného režimu a bude fungovať tak ako pred začiatkom "koronavírusového obdobia".

Zdroj: Getty Images

Od pondelka začnú fungovať i materské školy (MŠ), školské kluby či detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica za dodržania všetkých hygienických opatrení. „V prípade MŠ robíme všetko pre to, aby sme uspokojili maximálny počet rodičov, no narážame najmä na problémy z kapacitného a personálneho hľadiska. V škôlkach pracuje 31 pedagógov, ktorí patria do rizikovej skupiny, a nie všetci plánujú k 1. júnu nastúpiť do práce. Keďže v triedach sa môže na jedného pedagogického zamestnanca nachádzať maximálne 15 detí, otvorenie niektorých tried nebudeme schopní zabezpečiť práve z personálneho hľadiska,“ vysvetlila Marhefková.

Vzhľadom na kapacitné možnosti mesto prednostne umiestňuje deti rodičov z takzvanej prvej línie, deti pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, predškolákov či deti osamelých rodičov. Do štandardného režimu sa od budúceho týždňa vracia i mestský úrad, ktorý bude pre verejnosť otvorený v plnom rozsahu vrátane klientskeho centra i matričného úradu a ohlasovne pobytu.

Do škôl a škôlok v Karlovej Vsi sa vráti polovica

O návrat dieťaťa do materskej školy od 1. júna prejavilo záujem 54 percent rodičov. Do základnej školy chce svoje dieťa poslať 76 percent rodičov. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky oddelenia školstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes. „Kým kapacity v troch karloveských základných školách sú dostatočné, do deviatich materských škôl sa bude môcť vrátiť 85 percent detí, ktorých rodičia prejavili záujem z dôvodu nutnosti dodržania všetkých opatrení,“ spresnil hovorca.

Približne 15 percent detí sa do škôlok bude môcť vrátiť po uvoľnení kritérií, ktoré stanovilo ministerstvo školstva. V prípade karloveských základných škôl sa pôvodných 49 tried preklasifikuje na 51 skupín tak, aby v každej bolo maximálne 20 žiakov. Do materských škôl v Karlovej Vsi sa vrátia prednostne deti rodičov, ktorí pracujú v záchranných zložkách a deti pedagogických pracovníkov.

V Púchove nastúpi do škôl 84 percent školákov a 62 percent škôlkarov

Do púchovských základných a materských škôl by v pondelok malo nastúpiť 1103 školákov a škôlkarov, informovala hovorkyňa mesta Laura Krošláková. V Púchove podľa nej otvoria tri základné školy, jednu základnú školu s materskou školou a šesť materských škôl. Do základných škôl sa prihlásilo 763 žiakov prvého až piateho ročníka a do materských škôl prihlásili rodičia 340 detí.

Ako dodala, riaditelia škôl vyriešili všetky personálne a materiálne podmienky v zmysle usmernenia primátorky mesta Kataríny Henekovej. „Pri príprave prevádzky jednotlivých škôl zriaďovateľ a vedenie škôl rešpektovali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia vyhlásené príslušnými inštitúciami,“ doplnila Krošláková.

Vranov záujem všetkých rodičov o MŠ neuspokojí

Mesto Vranov nad Topľou záujem všetkých rodičov o umiestnenie detí do materských škôl neuspokojí. Uviedol primátor mesta Ján Ragan počas brífingu, na ktorom informoval o aktuálne realizovanej rekonštrukcii budovy MŠ Okulka. „V materských školách je záujem veľmi veľký, školy musia robiť výber. Vyberajú deti tak, aby spĺňali podmienky, aby to boli deti od rodičov, ktorí sú zo zdravotníctva, armády, polície,“ informoval s tým, že MŠ zohľadňujú aj kritériá, či sú rodičia zamestnaní alebo je v súčasnosti niektorý z nich na materskej dovolenke.

Záujem o vyučovanie žiakov na základných školách je podľa jeho slov rôzny. „V niektorých školách máme veľmi vysoký záujem, ale sú i školy, kde je veľa hlavne rómskych detí, kde je malý záujem,“ vysvetlil. Ako doplnil, na všetkých základných a materských školách aktuálne realizujú dezinfekciu priestorov, nakúpili tiež dostatok dezinfekčných prípravkov na ruky. „Sú zabezpečené podmienky tak, aby bolo chránené zdravie zamestnancov materských škôl aj detí,“ dodal s tým, že mesto na účel dezinfekcie školských zariadení použilo 6000 eur. Od 1. júna sú tak podľa Raganových slov na prevádzku pripravené všetky základné a materské školy v meste, výnimkou je MŠ Okulka, na ktorej sa aktuálne realizujú rekonštrukčné práce.