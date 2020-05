Najnovší PRIESKUM! Prvá vlna korony mení pomery: Liberálne strany rastú a pád Kisku na dno

Za najnovšími číslami preferencií politických strán stojí agentúra Polis, ktorá čísla odvysielala včera na TV JOJ. Otázku ohľadom preferenčných hlasov pre jednotlivé strany dostalo 1074 respondentov a prieskum sa vykonával od 23. do 27. mája 2020.

OĽaNO si drží pozíciu, prekvapila SaS

Oproti volebnému výsledku síce mierne oslabilo, no stále si zachováva prvú pozíciu hnutie OĽaNO so ziskom 24,7 percenta. Za ním nasleduje opozičný Smer, ktorý už od volieb mierne rastie a ustálil sa na druhej pozícii so ziskom 21,1 percenta.

Prekvapenie sa koná na treťom mieste, kde už nie sú kollárovci ale strana SaS so ziskom 10,7 percenta a po dlhšej dobe tak možno hovoriť o dvojcifernom výsledku. Na štvrtom mieste sa umiestnili už zmienení kollárovci zo Sme rodina s číslom 8,5 percenta hlasov. Piate miesto obsadili opozičníci z ĽSNS s 7,4 percentami hlasov. Za nimi mierne zaostáva Progresívne Slovensko, ktoré by sa už bez strany Spolu dostalo do parlamentu so ziskom 6,8 percenta.

OĽaNO by teda získalo 47 mandátov, Smer 40, SaS 20, Sme rodina 16, ĽSNS 14 a Progresívne Slovensko 13 mandátov.

KDH je na tom stále nerozhodne

Čo sa týka kresťanských demokratov, už od volieb sledujeme balansovanie na 5-percentnej hranici a výnimkou nie je ani tento prieskum. KDH by sa do parlamentu nedostalo len tesne so ziskom 4,9 percenta hlasov. Za nimi nasleduje menšinové hnutie MKS so ziskom 4,2, no pred parlamentom by skončila aj súčasná koaličná strana Za ľudí. Tá od nepriameho odchodu Andreja Kisku po tom, ako si neprevzal mandát, zaostáva a získala len 3,7 percenta hlasov. Mimo parlamentu by tiež skončila Dobrá voľba, Most-Híd, SNS ale aj Vlasť Štefana Harabina či Socialisti.sk.