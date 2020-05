KORONAVÍRUS Bratislavské Staré Mesto odpustí 50 percent z dane za terasy

Mestská časť v tejto súvislosti dlhodobo argumentuje analýzou svojich finančných možností. "Táto úľava (50 percent) predstavuje výpadok, ktorý by bol ináč príjmom. Uvedomujeme si, Staré Mesto je tvorené aj týmto sektorom, ale kompetencie samosprávy sú škôlky, školy, sociálne veci, a to nemôžeme ohroziť. Nemôžeme ísť do väčšej úľavy," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že je podľa nej lepšie odôvodniť vzatie prípadného úveru výpadkami pre ochorenie COVID-19 ako dotovaním gastroprevádzok.

Starostka však zároveň zdôraznila, že je potrebné spolu s hlavným mestom riešiť nastavenie rovnakých podmienok pre pozemky mestskej časti a mesta. Stať sa totiž môže napríklad aj to, že na jednej ulici budú prevádzky v pozemkoch mestskej časti platiť polovičnú daň a prevádzky na pozemkoch mesta, ktoré nebudú platiť žiadnu daň. Hlavné mesto totiž navrhuje poskytnutie 100-percentnej zľavy z prenájmu terás, mestskí poslanci o tom ešte budú rokovať.

Aj napriek tomu, že poslanci 50-percentnú úľavy na dani z terasy schválili, počas rozpravy odzneli na túto tému rôzne názory. Niektorí poskytnutie úľavy obhajovali, iní sa vyjadrili, že samospráva by tieto prevádzky "dotovať" nemala, keďže sama nepozná finančné dosahy koronakrízy. "Je to záchranné koleso sektora, ktorý je najpostihnutejší koronakrízou," skonštatoval poslanec Ondrej Dostál, ktorý si je vedomý toho, že niektoré prevádzky by zanikli aj v prípade, keby bola poskytnutá 100-percentná zľava, aj keby nebola schválená žiadna zľava. Podľa Juraja Mikulášeka je to zasa protežovanie a sanovanie biznisu jednej skupiny, a to v čase, keď samospráva nemá komplexné informácie o financiách.

Mnohí prevádzkovatelia gastroprevádzok a kaviarní hovoria, že schválená úľava je pre mnohých neúnosná. "Nie je to úľava. Zabije to minimálne trištvrte reštaurácií v centre mesta," zhodnotil Marián Voltemar zo Združenia staromestských kaviarnikov. Poukazuje na to, že už v súčasnosti sú mnohé reštaurácie a kaviarne zatvorené či krachujú.

"Ak si niekto myslí, že sem prídu zástupy ľudí, ktorí reštaurácie znova oživia, tak sa mýli. Za tejto situácie nie je záujem investovať do reštaurácií. Trh padol, nemáme hostí," podotkol. Nepozdáva sa mu ani argument niektorých poslancov, že prevádzky nemusia mať len terasy, ale môžu mať otvorené za istých podmienok aj svoje vnútorné priestory. "Kto si pôjde v letnom období sadnúť dovnútra? To pre nás nie je argument," povedal s tým, že ďalšie prípadné kroky si chce združenie najprv prediskutovať vo vlastných radoch.