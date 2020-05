Na prvý pohľad ich ABSOLÚTNE nerozoznáte: Daniel Lipšic má dvojníka, vystúpil v mimoriadnej relácii

BRATISLAVA - Včerajšok sa v televíznej debate o koronavíruse už tradične niesol v znamení politických hostí, ktorí debatovali aj o uvoľňovaniach niektorých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Zlom však prišiel až v momente, keď do debaty zasiahol odborník z oblasti kardiológie a to preto, lebo nešlo o hocijakého doktora.

Včerajšia mimoriadna relácia o koronavíruse na Televízii Markíza bola skutočne odlišnou od tých ostatných. Viacerí diváci a aj hostia v štúdiu sa nestačili čudovať, keď moderátorka uviedla špeciálneho hosťa, a síce odborníka na kardiológiu a lekára, ktorý nielen že vyzerá ako známy právny zástupca a bývalý minister Daniel Lipšic, ale má aj hlasový prejav ako on.

Erik Lipšic bol včera hosťom v mimoriadnej relácii Zdroj: reprofoto tv markíza

Nejde o náhodu

Moderátorka Zlatica Puškárová všetko uvádzala na pravú mieru už v úvode relácie a spomenula aj meno skloňovaného lekára. Je ním Erik Lipšic a pravda je taká, že s Danielom Lipšicom ich skutočne spája rodinná väzba. Sú to totiž identické dvojčatá, takže táto až prekvapujúca podoba so známym právnikom je na mieste.

Erik Lipšic už ale viac ako 18 rokov žije v Holandsku a je tam primárom oddelenia intervenčnej kardiológie v nemocnici v Groningene a to je aj možno dôvod, prečo sa o ňom na Slovensku veľa nehovorilo.

Mýlia si ich

Erik Lipšic v živom vstupe prezradil aj to, že si ho ľudia na Slovensku zvyknú mýliť s jeho bratom Danielom. V týchto dňoch však pripúšťa, že by ten rozdiel bol väčší, keďže zatvorené kaderníctva spôsobili, že Erikovi narástli vlasy o kúsok viac ako bežne. "U nás teraz dva mesiace neboli otvorené kaderníctva. S týmito dlhšími vlasmi by som mal v súčasnosti možno nejakú šancu nepozorovane chodiť po Slovensku," poznamenal humorne Erik, ktorý sa z Holandska pravidelne zvykne vracať na Slovensko.

Celé štúdio zostalo v nemom prekvapení

Prekvapení boli aj hostia v štúdiu. Ešte pred samotným živým vstupom bol na tvár brata Daniela Lipšica zvedavý aj sám premiér Igor Matovič a Boris Kollár dokonca Erika Lipšica pozdravil "Ahoj, Dano," keďže sa s Danielom Lipšicom pozná osobne.

Rodina je to teda úspešná a obidvaja bratia sú dnes doktori. Kým Daniel je doktorom práv, Erik je doktorom v oblasti kardiológie. Erik Lipšic už dlhodobo žije v Holandsku a v kontexte relácie o koronavíruse na diaľku uviedol, že menšie deti do 12 rokov nemusia byť spravidla primárnym zdrojom nákazy. "Boli realizované dve štúdie. V jednej boli sledované rodiny, kde aspoň jeden člen bol infikovaný koronavírusom. Druhá bola analýza kontaktov ľudí pozitívne testovaných. V oboch sa ukázalo, že dieťa do 12 rokov nikdy nebolo primárnym zdrojom nákazy. Skoro vždy to bol dospelý človek, ktorý nakazil dieťa. A nie naopak," povedal včera brat Daniela Lipšica.