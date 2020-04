KORONAVÍRUS Košice bojujú s koronakrízou: Mesto schválilo prijatie úveru

Podľa materiálov, o ktorých poslanci rokovali, by sa mesto v júli mohlo dostať do deficitu finančných zdrojov a prijatím úveru sa má predísť tejto situácii a možnému financovaniu nevyhnutných prevádzkových výdavkov. „Pre nás je to (prijatie úveru, pozn.) veľmi dôležité, aby sme neprišli do stavu, keď by mesto Košice nemalo dostatok finančných prostriedkov. Mesto Košice potrebuje na svoj chod mesačne približne 12 miliónov eur,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Ako sa v rozprave vyjadril poslanec Jozef Karabin, prijatie úveru je predčasné a nie je podložené analýzou.

MsZ schválilo prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky s úrokovou sadzbou 12-mesačný EURIBOR+0,19 percenta p. a. so splatnosťou najneskôr do 18 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. „Nie sú to peniaze, z ktorých teraz ideme financovať chod mesta ako taký. Zaväzujeme sa, že budeme hľadať toľko peňazí, koľko budeme potrebovať, aby sme ušetrili. Ale to rozhodovanie bude o to jednoduchšie, keď budeme vedieť, či môžeme použiť eurofondy, či dostávame dotácie a rôzne kompenzácie,“ povedal Polaček s tým, že prvá fáza úspory je nastavená na sumu 8,4 milióna eur.

Na základe aktuálneho predpokladaného poklesu HDP vedenia mesta v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu odhaduje výpadok príjmov vo výške 30 miliónov eur. Tvrdí, že bez finančných kompenzácií od štátu, respektíve úverových zdrojov, by ho nebolo schopné vykryť ani po prijatí úsporných opatrení. Najväčší výpadok, a to 20 miliónov eur, odhaduje na dani z príjmov fyzických osôb a výpadok ďalších 10 miliónov eur predpokladá na ostatných nedaňových príjmov.