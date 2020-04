KORONAVÍRUS Nové testy určia v krvi prítomnosť protilátok proti vírusu SARS-CoV-2

Spoločnosť Alpha Medical testovanie protilátok spustila v utorok (21.4.), spoločnosť Medirex uviedla, že by tak mala urobiť začiatkom budúceho týždňa. Protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 už vyšetrujú aj laboratóriá združenia neštátnych abulantných lekárov Zdravita a Asociácie súkromných lekárov SR. Prítomnosť protilátok v krvi určí napríklad laboratórna metóda Elisa. „Elisa určí, či už máte aktivovaný imunitný systém a začali ste s ochorením bojovať. Keďže identifikuje prítomnosť protilátok v krvi, vie určiť aj to, či už človek COVID-19 prekonal, či už s ľahkým priebehom alebo úplne asymptomaticky,“ uviedol generálny riaditeľ Alpha Medical Peter Lednický.

Zatiaľ čo PCR testovanie sa vykonáva sterom z krku, výsledok Elisa testu sa stanoví z krvi. Podľa Lednického ide o presné laboratórne stanovovanie, nie rýchlotest. „Začali sme testovať prvých pacientov v spolupráci s Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, v spolupráci s armádou sme odobrali prvé vzorky,“ hovorí. Doplnil, že vylučovanie protilátok proti koronavírusu prichádza po 10 až 14 dňoch od infikovania, testy Elisa ich teda dokážu odhaliť v tomto čase. Sú však vhodné pre každého a dokážu tiež kvantitatívne určiť, koľko protilátok človek má.

Testovanie protilátok v súčasnosti nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Združenia súkromných lekárov uviedli, že podklady pre zaradenie týchto vyšetrení do katalógu zdravotných výkonov už odoslali do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Protilátky poskytujú lepšiu pozíciu pri prípadnej reinfekcii, pretože prepožičiavajú istú imunitu. Preto je Elisa testovanie v čase, keď znovu otvárame ekonomiku, ešte dôležitejšie,“ myslí si Lednický. "Ak by sa vyšetrenie protilátok realizovalo na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, bolo by možné posúdiť premorenosť populácie vírusom a odhadnúť stav tzv. kolektívnej imunity," doplnili ASL SR a Zdravita.