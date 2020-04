Programové vyhlásenie vlády už teraz možno označiť za zdrap papiera, tvrdí Erik Tomáš

V PVV sa uvádza, že ľudia budú na posty vyberaní transparentným procesom a budú tam odborníci namiesto "našich" ľudí. To podľa Tomáša vláda porušuje."Aktuálna vláda robí z vlastného PVV trhací kalendár ešte predtým, ako ho schválil parlament," skonštatoval poslanec Smeru. Za pochybné považuje Tomáš nomináciu na predsedu Hlavného banského úradu Bohumíra Zvrškovca. Hovorí, že nominant sa doteraz sústredil na výrobu čalúneného nábytku a bol okresným šéfom SaS.

Tomáš kritizuje aj nominácie na ministerstve dopravy a tvrdí, že všetkých ľudí do rezortu dosadil predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Smer-SD nie je spokojný ani s generálnou tajomníčkou na služobnom úrade ministerstva vnútra, ktorou sa stala Anna Bilecová. Tomáš hovorí, že premiér Igor Matovič v prípade Bilecovej "blúzni" o detektore lži namiesto toho, aby rázne konal.

Opozičný Smer-SD taktiež kritizuje aj nominácie ľudí do Súdnej rady SR. Poslanec Národnej rady SR Matúš Šutaj Eštok hovorí, že vláda má v PVV, že do rady chce nominovať ľudí, ktorí nie sú z prostredia súdnej moci. To je však podľa Šutaja Eštoka v rozpore so zvolením sudcu Juraja Klimenta a sudkyne Aleny Svetlovskej do Súdnej rady.

Tú zvolili v NR SR koaličné strany OĽaNO, Sme rodina s podporou opozičnej ĽSNS. "Pri personálnych nomináciách sa časť koalície spolieha na Kotlebovu stranu," poznamenal Šutaj Eštok. Smer-SD tiež požiadal vládnu koalíciu a premiéra o to, aby nerobili z ľudí ovce.