KORONAVÍRUS Nové výskumy priniesli nové zistenia: Nákaza môže spôsobiť aj problémy s očami

BRATISLAVA - Niektoré výskumy ukázali, že nový koronavírus môže spôsobiť tzv. konjunktivitídu, teda zápal očných spojoviek, a dokáže sa pravdepodobne prenášať aj kontaktom aerosólu so spojovkou. Spôsob prenosu vírusu do oka je však stále otázny.

Oči si však treba popri nose a ústach tiež správne chrániť. "Noste okuliare, nie je dôležité či slnečné alebo dioptrické, nové alebo staré. Základným pravidlom je vybrať si tie, ktoré pokrývajú najväčšiu časť očnice," radí očný lekár Martin Lichvár. Výhodou je podľa neho tiež rám so širšími 'straničkami', ktoré môžu spolu so sklami z veľkej časti ochrániť oči najmä pri priamom zásahu tváre niekým, kto kašle alebo kýcha.

Ak sa človek chráni slnečnými okuliarmi, v aktuálnej výnimočnej situácii by si ich nemal skladať ani v interiéri, teda napríklad pri návšteve obchodu či vo výťahu. "Hoci to môže byť spočiatku nezvyčajné, ochrana je na prvom mieste," tvrdí odborník. Okuliarov by sa človek počas nosenia nemal dotýkať a pravidelne ich treba dezinfikovať. "Po príchode z exteriéru si ich nezabudnite pretrieť handričkou s dezinfekčným gélom alebo alkoholom," hovorí očný lekár.

Radšej okuliare ako šošovky

Momentálne sa odporúča nosenie okuliarov pred nosením kontaktných šošoviek. "Ak sa niekto predsa len rozhodne pre kontaktné šošovky, mal by používať jednodňové a dodržiavať prísnu hygienu rúk pri ich nasadzovaní," dodáva Lichvár. Na vysvetlenie toho, akým spôsobom sa vírus do spojovky dostane, sa ponúkajú tri možnosti. Prvou je autoinfekcia cez nosový slzovod, teda to, že vírus sa rozšíri z nosnej sliznice infikovaného človeka do jeho oka nosným slzovodom.

Zdroj: thinkstock.com

"Cestu má otvorenú vďaka existencii reálneho prepojenia - slzovod je totiž chodbička, ktorá spája nos so slzným kanálikom a očnými bodmi na vnútorných stranách viečok. Toto je tiež dôvod, prečo sa ľuďom s akýmkoľvek iným ochorením alebo aj nádchou neodporúča nosiť kontaktné šošovky," vysvetľuje odborník. Druhou možnosťou je rozšírenie krvou z dýchacích ciest chorého človeka do jeho slznej žľazy, kde sa vírus replikuje a dostane sa tak do jej sekrétov, čiže sĺz.

Odborníci pripúšťajú tiež možnosť prenosu uchytením infikovaných kvapôčok na spojovke. Spojovka ako pomerne veľká a exponovaná plocha podľa nich môže byť potenciálnou vstupnou bránou infekcie zo vzduchu.