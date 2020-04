KORONAVÍRUS Korčok o opatreniach pre pendlerov: Vláda nebude hluchá ani slepá

BRATISLAVA – Opatrenie, vzťahujúce sa na novú povinnosť pre pendlerov, vychádza z princípu zabrániť riziku prenosu nákazy novým koronavírusom. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).

"Platí, že mobilita, i cezhraničná, zvyšuje riziko prenosu infekcie,“ upozornil s tým, že SR nemôže negovať zvýšenú mieru nákazy v krajine, odkiaľ pendleri prichádzajú. Zároveň však uistil, že vláda "nebude hluchá ani slepá" a bude reagovať v prípade potreby. "Ak sa toto opatrenie ukáže problematické a neudržateľné, budem prvý, kto sa ozve na krízovom štábe," povedal.

Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) považuje opatrenie voči tým, ktorí v pohraničí cestujú medzi zamestaním a domovom, za nedomyslené. Argumentuje, že povinnosť testu s negatívnym výsledkom na COVID-19 s 30-dňovou platnosťou neznamená, že sa človek v priebehu tejto doby nemôže nakaziť.

Poukazuje i na nemožnosť v krátkej dobe do začiatku účinnosti opatrenia (1.5.) zabezpečiť otestovanie všetkých, ktorých sa týka. Kritizuje aj výraznú finančnú záťaž. "Skúste prehodnotiť 30-dňovú platnosť testov, ale aj ich preplatenie,“ vyzval Korčoka.

Pri téme procesu návratu repatriantov Korčok informoval, že každý deň prichádza na Slovensko zo zahraničia vysoký počet navrátilcov. "V nedeľu prichádza napríklad letecky či autobusmi približne 190 ľudí z Veľkej Británie, Švajčiarska, Francúzska i Španielska, takže to číslo je každý deň vysoké,“ povedal. Ocenil zároveň, že sa darí zvyšovať ubytovacie kapacity pre umiestnenie repatriantov do povinnej štátnej karantény, hladší priebeh celého procesu na hraniciach by mala zabezpečiť aj výzva na registráciu 72 hodín pred návratom na Slovensko.

Zdroj: Topky/Maarty

Korčok odmietol vyhlásenia Smeru

Minister v diskusii odmietol vyhlásenia Smeru-SD, ktorými predstavitelia opozičnej strany naznačovali možné poškodzovanie dobrých vzťahov Slovenska s Čínskou ľudovou republikou. Blanár v tejto súvislosti pripomenul niektoré vyhlásenia predsedu vlády SR Igora Matoviča, ktoré sa týkali zásielky zdravotníckeho materiálu, poslanej na Slovensko z Číny. Podľa Korčoka o žiadne narúšanie dobrých vzťahov zo strany súčasného kabinetu nejde. "Bol by som rád, keby už prestalo platiť, že zahraničnopolitické otázky sa zneužívajú na naháňanie domácich politických bodov,“ poznamenal.

V tejto súvislosti je Korčok tiež presvedčený, že v prípade spolupráce s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) sa nemusí obávať podobných stretov, týkajúcich sa zahraničnopolitickej orientácie SR, aké zažil jeho predchodca Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) s bývalým predsedom NR SR Andrejom Dankom (SNS).