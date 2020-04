Právnik Zlatice Kušnírovej: Mám husiu kožu z toho, keď počúvam, ako bol vedený Policajný zbor

BRATISLAVA - Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica má "husiu kožu" z toho, keď počúva, akým spôsobom bol vedený Policajný zbor a že policajné informácie boli zneužité na to, aby mohlo dôjsť k vražde novinára Jána Kuciaka. Kvasnica to vyhlásil po skončení stredajšieho pojednávania v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde sa čítali najmä svedecké výpovede svedkov.

Informácie, ktoré boli zo strany niektorých príslušníkov polície zabezpečované, boli podľa Kvasnicu s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou prípravy vraždy. To, či to skutočne nariadil v súčasnosti už bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, sa podľa právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej už zrejme nedozvieme. "Nebudú na to dôkazy, aby bol ktokoľvek z týchto ľudí postavený pred súd. Bojím sa, že to sa nestane," uviedol s tým, že je presvedčený, že lustrácia Kuciaka s jeho vraždou súvisí. Kvasnica zároveň potvrdil, že sa snažia robiť všetky kroky na to, aby zistili majetkové pomery obžalovaného Mariana K. "Či disponuje finančnými prostriedkami, ktoré by mohli byť prípadne zneužité, aby svedkovia alebo spoluobžalovaní vypovedali iným spôsobom," vysvetlil.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa po skončení pojednávania vyjadril aj k námietke zaujatosti voči senátu, ktorú vzniesol obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para. Obhajca podľa prokurátora využil všetky prostriedky, ktoré mu trestný poriadok umožňuje, a mal na to plné právo, no prokuratúra považuje túto námietku za neadekvátnu. Para poukazoval v tomto smere po skončení pojednávania na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. "Ja mám problém s tým, že môjho klienta označia za vinného už vopred a legitímne nemôžem očakávať žiaden iný verdikt ako ten, že bude uznaný za vinného. Nemôže jeden senát v tom istom skutku prijať dva rozdielne výroky," vysvetlil.

Splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic uviedol, že obhajoba môže podávať rôzne námietky a návrhy, ale mali by byť aj rozumne zdôvodnené. O tomto, ako tvrdí, nevie, čo si má myslieť. V prípade bývalého riaditeľa spravodajskej jednotky finančnej polície Pavla V., obvineného pre lustrovanie Kuciaka, sa prikláňa k tej výpovedi, kde Pavol V. spomína, že pokyn dostal od bývalého policajného šéfa Gašpara. Lipšic tvrdí, že Gašpar sa už dlhšiu dobu verejne sťažuje, ako z vyšetrovaní unikajú informácie do médií. "Zjavne mu však nevadí, že za jeho pôsobenia v Policajnom zbore unikali kľúčové utajované informácie osobám podozrivým a obvineným z toho, že patrili k zločineckým skupinám," povedal Lipšic.

Zároveň informoval, že v prípade pojednávania v kauze vraždy Kuciaka súd rozšíril rozsah dokazovania aj o dôkazy, ktoré navrhli predložiť znalkyni. Okrem komunikácií v rámci aplikácie Threema ide aj o zvukovú nahrávku rozhovoru Mariana K s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom či videodokumentáciu zaistenú u Mariana K. "Tieto dôkazy po vykonaní môžu preukazovať určitý hodnotový svet Mariana K., ktorý môže mať relevantný vplyv aj na prognózu resocializácie," povedal Lipšic s tým, že tieto dôkazy by podľa neho mali byť vykonané. Nesúhlasí s názorom prokurátora ÚŠP, že takéto dôkazy nemajú relevanciu pre rozhodnutie o výške trestu.