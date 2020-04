KORONAVÍRUS Podvodníci s dodávkou v Banskej Bystrici mali vyzývať na testovanie za 50 eur

Banskobystrický primátor Ján Nosko to označil za "hyenizmus, nad ktorým zastáva rozum" a stotožnila sa s ním aj riaditeľka územného spolku SČK Banská Bystrica Zuzana Stanová. Ako Stanová reagovala, zachytila tieto informácie, ich pravdivosť nateraz zostáva otázna. V každom prípade sa SČK dištancuje od podobných praktík. Ak by špekulanti a podvodníci zneužili značku SČK, nebolo by to však po prvý raz.

Stanová zdôraznila, že od konca marca prevádzka mobilnej odberovej jednotky SČK funguje iba pred oddelením infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, a to bezplatne v spolupráci s banskobystrickým regionálnym úradom verejného zdravotníctva a mestom. Tak Stanová, ako i Nosko odporúčajú občanom v podobných prípadoch kontaktovať políciu, pretože ide o podvod.