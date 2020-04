Meno nového šéfa Vojenského spravodajstva zverejníme až po jeho preverení, tvrdí Naď

BRATISLAVA - Predseda vlády aj minister vnútra už poznajú meno potenciálneho nového riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS). V súčasnosti sa začína proces jeho preverovania. Verejnosť sa meno dozvie, keď splní všetky náležitosti. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

"Proces bezpečnostnej previerky môže trvať týždne aj mesiace, záleží od toho, aký je komplikovaný, aký je komplexný, nebude to určite v najbližších dňoch," načrtol minister. Dovtedy je riadením VS poverený 1. zástupca riaditeľa VS Juraj Štefanka. Zastupovanie a výkon neobsadenej pozície riaditeľa mu vyplýva priamo z jeho funkcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, priblížil Naď.

Ako riaditeľ VS pôsobil do konca marca Ján Balciar. Funkcie sa vzdal na vlastnú žiadosť, ako informoval denník Sme. Balciar viedol VS od apríla 2016. Na čele spravodajstva vystriedal Ľubomíra Skuhru. Vojenské spravodajstvo plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.