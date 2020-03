KORONAVÍRUS Experti prichádzajú s ďalším modelom predpovede: Nakazených má byť menej, no kríza môže vytrvať

BRATISLAVA - Už sú to takmer dva týždne od poslednej predikcie nákazy novým koronavírusom, s ktorou prišiel Inštitút zdravotnej politiky (IZP). Kým čísla spred dvoch týždňov vyzerali až hrozivo, vtedy sa totiž hovorilo o najviac 500-tisíc nakazených, dnes sa situácia zmenila. Analytici prichádzajú s miernejšou kalkuláciou, no hrozba je teraz na fronte dĺžky nákazy, ktorá sa pri miernejšej krivke môže natiahnuť až do nasledujúceho roka.

Odborníci z IZP opäť pracujú na báze viacerých premenných, ktoré rátajú so štyrmi scenármi. Tie sú od seba rozdielne v závislosti od veľkosti mobility národa (tým, že sa bude viac alebo menej premiestňovať a nachádzať mimo karantény). Minulé krivky na základe najprísnejšej karantény a teda mimoriadnej nízkej mobility predpovedali Slovensku až 500-tisíc nakazených .

Po najnovšej analýze je toto číslo výrazne nižšie a hovorí o približne a zároveň najviac 170-tisíc nakazených pri scenári s najpomalším šírením nákazy (zelená krivka na grafe), a teda najnižšou mobilitou. V takom prípade by sme tento spomínaný vrchol (nazývaný aj "peak") mali dosiahnuť na prelome júna a júla. Experti totiž stále pracujú s číslom 110 dní nákazy, kým dosiahneme vrchol, no aj tu sa niektoré veci oproti minulej predikcii zmenili. Aktualizácia tohto prediktívneho modelu sa uskutočnila k 29. marcu 2020 .

Štyri nové scenáre

V tomto kontexte IZP prichádza, podobne ako pri predchádzajúcom dokumente, so štyrmi scenármi vývoja nákazy:

Podľa prvého (červená krivka), kde by bola stopercentná mobilita a Slovensko by nedávalo žiadne opatrenia by vrchol infekcie mohol dosiahnuť až na 18,2 percenta obyvateľstva. Ide o približne milión obyvateľov. Vrchol nastáva v 55. deň. Ide o polovicu mesiaca máj.

Druhý scenár (žltá krivka) počíta so 70-percentnou mobilitou. Vrchol by bol v tomto prpade nižší, a síce 14,7 percenta populácie (asi 700-tisíc ľudí). Amplitúda, alebo vrchol krivky, by nastal v 63. deň, koncom mája.

Tretí scenár (modrá krivka), jeden z pravdepodobných pre Slovensko, by predpokladal 30-percentnú mobilitu obyvateľov. Vrchol nastáva v 101. dni - na začiatku júla a postihol by 250-tisíc ľudí.

Štvrtý scenár (zelená krivka), ktorý sa snaží kopírovať opatrenia vlády prihliada aj na opatrenia vlády z 24. a 27. marca po uzatvorení prevádzok. Vrchol by prišiel v polovici júla a postihol by najviac spomínaných 170-tisíc ľudí na Slovensku. Vrchol prichádza teda až po 110. dňoch a celá krivka by sa tým pádom znížila a roztiahla na dlhšie časové obdobie tak, aby to vedel zvládať náš zdravotnícky systém.

Porovnanie štyroch scenárov podľa mobility obyvateľov Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

Odborníci rátali s najnovšími opatreniami vlády

Grafy a štatistika je obohatená aj o zarátanie mimoriadnych opatrení vlády, ktorá hovorí o povinných rúškach či rozostupoch medzi ľuďmi. Ráta sa tiež s mierne vyššou mobilitou v závislosti na iniciatívu vlády otvoriť niektoré menšie prevádzky ako železiarstvá, galantérie či farby-laky.

Porovnanie vrcholov nákazy v závislosti na mobilite Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

"Podľa simulácie nepresiahne najvyšší počet nakazených 3,1 % populácie. Po prerátaní na potrebu hospitalizácií je to zvládnuteľná hodnota (pri postupnom doplnení kapacít). K tejto situácii by však došlo v prípade, že zavedené opatrenia zostanú v platnosti najbližšie 3 až 4 mesiace," píše sa v najnovšej verzii predikčnej analýzy.

Jednotlivé vrcholy predikcie infikovaných v tabuľke podľa výšky mobility Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

IZP odpovedá aj na otázku, prečo uvádzajú taký vysoký počet potenciálnych nakazených ľudí. "Ako ukazujú mnohé štúdie, napríklad Verity et al (2020), Ferguson et al (2020) alebo Niehus et al (2020), reálny počet nakazených je násobne vyšší než množstvo diagnostikovaných pacientov v akomkoľvek systéme. Podľa dát z Číny takmer 40 – 50% infekcií nebolo identifikovaných ako prípady nakazenia práve preto, že nevykazovali symptómy," argumentuje analýza IZP.

Situácia s infikovanými Slovákmi podľa predikcie po 100 dňoch Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

Predpoklad, že systém zvládne ventiláciu 600 pacientov

Inštitút v analýze hovorí aj o počte ventilácií, ktorú nutne k životu potrebujú pacienti s kritickým priebehom ochorenia COVID-19. "Na základe R03 výkazu NCZI (Ročný výkaz o zdravotníckej technike) máme k dispozícii takmer 450 ventilátorov , ktoré sa dajú použiť na invazívnu ventiláciu pacientov. Za posledné dve týždňa sa cez súkromné dary a iniciatívy doplnilo ďalších 20 prístrojov (alebo ECMO). Štátne hmotné rezervy v súčasnej dobe navyšujú tento stav o minimálne 130 kusov4 (od 19.3.2020 prebralo MZ SR proces). Kapacitne preto rátame, že bez obmedzení5 bude náš systém schopný zvládnuť 600 ventilovaných pacientov s COVID-19 . Je preto zrejmé, že obmedzenia výrazne prispeli k vyrovnaniu dopytu po starostlivosti," predpokladá analýza.

Opatrenia, ktoré boli prijaté pre zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, sa javia ako účinné. Ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohlo by zaradiť medzi päť krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu nového koronavírusu. V utorok o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana a premiér Igor Matovič (OĽaNO) na Úrade vlády SR.

Máme nádej vyhnúť sa talianskej či španielskej ceste

Podľa vládneho analytika sa tak môže Slovensko vyhnúť scenárom, aké sa ukázali v Taliansku, Španielsku či v americkom štáte New York. Vrchol epidémie by na Slovensku mohol byť približne v polovici júla. Podľa Smatanu však je potrebné zvýšiť kapacitu nemocníc a prísne dodržiavať opatrenia približne tri až štyri mesiace.

Igor Matovič a Martin Smatana Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Jedno číslo je stále veľmi vysoké

Pri dodržiavaní najprísnejších opatrení bude nárast ochorení mierny a pri spomínanom vrchole nákazy môže byť v nemocniciach približne 7-tisíc pacientov, z toho tisíc na intenzívke. Ide o značný pokles oproti poslednej predikcii IZP. JIS by v minulej analýze potrebovalo až tritisíc pacientov. Číslo 7 000 je však vyššie, než aké sú reálne kapacity nemocníc. Okrem toho budú pacienti s ťažkým priebehom choroby potrebovať pľúcne ventilácie, ktorých je v našich nemocniciach asi 600. Ďalšie sa budú nakupovať štátom.

Opatrenia boli správe, no nákaza môže trvať až do ďalšieho roka

Nová analýza odhaduje, že pri vrchole epidémie môže byť okolo 170 000 ľudí nakazených , čo predstavuje 2,3 percenta populácie Slovenska. Pri pomalšom šírení sa natiahne až do roku 2021 . Analytici však podotkli, že ide o negatívny scenár, ktorý sa nemusí naplniť. Opatrenia, ktoré vláda a ústredný krízový štáb prijali po 16. a 27. marci, by mali pomôcť znížiť celkový počet nakazených.

Jednou z alternatív riešenia situácie je podľa Matoviča to, že sa Slovensko na dva či tri týždne "vypne". Potrebná by však bola istá "spoločenská dohoda", realizovaná napríklad prieskumom agentúry. V tomto prípade by podľa slov premiéra zabezpečovalo výlučne maximálne 150.000 ľudí infraštruktúru štátu.

Podľa slov vládneho analytika Smatanu by takéto "vypnutie" znamenalo, že by odborníci presne vedeli zistiť, kto má symptómy ochorenia COVID-19, a takéhoto človeka by mohli otestovať. "Toto opatrenie zavádzajú iba krajiny, ktoré sú vo veľmi silnom náraste, ako Taliansko a Španielsko. Oni už nemali inú možnosť," doplnil.

Polepšili sme si o dva týždne

"Okrem metodologických rozdielov, čo sa týka technickejších vecí, štúdia, ktorú sme pôvodne zverejnili, počítala ako deň nula 16. marca 2020. Nová štúdia počíta deň nula v nedeľu (29. 3.). Ak teraz tvrdíme, že máme 100 dní, a tvrdili sme, že máme 100 dní aj pred dvoma týždňami, tak v princípe sme o dva týždne lepší," uviedol Smatana, podľa ktorého by mal dosiahnuť vrchol epidémie 110. deň od poslednej nedele.

Pri aktuálnom scenári bude Slovensko potrebovať približne 1000 ventilátorov. Podľa premiéra Igora Matoviča by mala byť vláda schopná zabezpečiť takýto počet. Pripomenul, že k prístrojom je potrebný aj vyškolený personál. Matovič pripustil, že bude potrebných vyškoliť ďalších ľudí, a to minimálne dvojnásobný počet.

Predseda vlády komentoval aj to, že by sa mohli sprísniť opatrenia pre seniorov. Nevie si však predstaviť, ako karanténu budú starší ľudia zvládať počas leta v rozhorúčených bytoch. Pripustil aj možnosť, že ochranné rúška bude nutné nosiť možno aj ďalší rok, eventuálne do mája 2021. "Treba povedať, že nám deti budú hlúpnuť, lebo rok budú bez školy, ani na psychiku to nie je dobré, ak budú rok doma," komentoval predseda vlády. Ďalší model vývoja pandémie nového koronavírusu plánuje Inštitút zdravotnej politiky zverejniť 3. apríla.