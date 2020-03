KORONAVÍRUS Hlivák dodržiaval od času predpokladaného nakazenia opatrenia, tvrdí Vlček

Starosta verejnosť informoval, že Hlivák je v domácej karanténe a liečbe. "Našťastie je priebeh ochorenia mierny," povedal Vlček s tým, že vo Vajnoroch k pondelku evidujú tri osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Hlivák o svojej situácii informoval mailom všetkých zamestnancov ÚVO, rovnako aj predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). "Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa im prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, je v záujme ich vlastného zdravia, aby sa išli otestovať," informovala v nedeľu hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.