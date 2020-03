KORONAVÍRUS ONLINE Počet nakazených stúpa! Máme už vyše 210 nakazených: Kľúčová pomôcka pre zdravotníkov

BRATISLAVA - Na Slovensku pribudlo 12 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 216. Všetky školy budú do odvolania zatvorené, každú nedeľu budú zatvorené potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.

09:33 Brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča, informácie o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom

Na Slovensku pribudlo 12 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o 9 mužov a 3 ženy. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 tak stúpol na 216. Celkovo je 4200 negatívnych vzoriek.

Vládny špeciál doviezol 100.000 FFP3 respirátorov

Slovensko obdržalo v stredu 100.000 FFP3 respirátorov. Vládny špeciál ich doviezol z Turecka. Ochranná pomôcka je určená pre zdravotné sestry a lekárov, ktorí sú v prvej línii v boji proti novému koronavírusu. Ako doplnil minister vnútra Roman Mikulec, pôvodne ich mala doviezť súkromná spoločnosť, nastali však problémy s preclievaním. „Napokon sme v utorok (24. 3.) rozhodli o vyslaní letky MV, ktorá materiál v stredu ráno priviezla,“ dodal. Materiál bude podľa Matoviča okamžite distribuovaný z centrálneho skladu v Slovenskej Ľupči. „V najbližších hodinách sa dostane k zdravotníkom po celom Slovensku,“ doplnil.

09:32 UNLP prepustila do domácej liečby 26-ročného pacienta, ktorý mal koronavírus

Mladý pacient mal dvakrát po sebe negatívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19. Košičan bol v UNLP hospitalizovaný od 7. marca po tom, ako sa vrátil z Francúzska. Nedošlo pritom k ohrozeniu zdravia zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, kde pracuje. Podľa hovorcu košických oceliarní Jána Baču po dovolenke navštívil zdravotnícke zariadenie a neprišiel na pracovisko. V nemocnici v uplynulých dňoch zároveň hospitalizovali ženu, ktorá bola doposiaľ v domácej izolácii.

09:23 Opatrenia prijímané na zamedzenie ďalšieho šírenia koronavírusu majú výrazný dopad aj na prenajímateľov a nájomcov

Ako ďalej konštatuje spoločnosť Colliers International, dostávajú sa do zložitej situácie. Na jednej strane prenajímatelia budú, pochopiteľne, chcieť vyberať nájomné, aby chránili svoje investície. Na druhej strane sa nájomníci budú chcieť zamerať na zabezpečenie budúcnosti svojich podnikov a zamestnancov.

09:12 Seniorom v Považskej Bystrici slúži špeciálna telefónnej linka, s nákupmi im pomôžu dobrovoľníci

Uľahčiť obstaranie nákupov chce radnica nielen osamelým seniorom nad 70 rokov, ale aj zdravotne postihnutým občanom. Tí môžu svoj záujem o službu nahlasovať v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00, či už telefonicky alebo e-mailom. Každý dobrovoľník bude mať pri sebe preukaz a každý senior, ktorému pôjde nákup zaniesť bude presne vedieť, kto má prísť, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu.

09:00 Divadlo Jonáša Záborského ponúka divadelné predstavenia na internete

Na divadelnom Youtube kanáli DJZ začali ponúkať predstavenia zo svojho divadelného archívu. Predstavenia potešia predovšetkým deti, ktoré si môžu pozrieť rozprávky Snehová kráľovná, Malá čarodejnica a Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina. Z inscenácií divadlo sprístupnilo predstavenie Podivuhodný skon sedliaka Škorca a muzikál Sherlock Holmes. V ďalších dňoch pribudnú do ponuky aj ďalšie divadelné predstavenie.

08:45 Mesto Vysoké Tatry pomáha svojim seniorom ohrozeným koronavírusom

Z celkovo 3 923 obyvateľov mesta Vysoké Tatry je takmer tretina v dôchodkovom veku. Zamestnanci mestského úradu a poslanci v spolupráci s vedúcimi denných centier a s Farským úradom Vysoké Tatry v prípade potreby seniorom nákupujú, vyzdvihnú im lieky z lekární či zariadia iné potrebné veci, ktoré sa aktuálne starším ľuďom neodporúčajú vykonávať. V prípade, že seniori potrebujú takúto pomoc, môžu volať na telefónne číslo mestského úradu 052/4780411 alebo 0910855758.

08:20 Bratislavské letisko vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia aj nákladné lety

Po zákaze civilných letov, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR od 13. marca v rámci opatrení proti koronavírusu, letisko vybavilo zatiaľ dva evakuačné lety z Londýna - Stanstedu, v pláne sú aj prílety z Washingtonu a Štokholmu.

08:10 Mesto Košice poskytne dobrovoľníkom materiál na výrobu zhruba 100.000 rúšok

Ako uvádza na svojej webovej stránke, podarilo sa mu zabezpečiť nastrihaný polotovar, z ktorého možno túto ochrannú pomôcku ušiť. Centrála pre výdaj tohto materiálu bude zriadená vo Výmenníku na Štítovej ulici 3. Prvýkrát bude otvorená v stredu od 9.00 h do 12.00 h. K dispozícii bude vždy v pondelok, stredu a piatok. Mesto pripomína, že do budovy Výmenníka bude môcť vstúpiť vždy len jedna osoba, a to s ochranným rúškom a rukavicami.

08:00 Slovenské národné divadlo je spolu s divákmi v projekte SND Doma

S príchodom nového koronavírusu boli jeho členovia nútení prijať skutočnosť, že pre ochranu divákov i svoju ochranu bolo nevyhnutné zatvoriť brány našej prvej scény. Spojili však sily naprieč všetkými súbormi a ponúkajú zaujímavý program v rámci projektu SND Doma.

Rúška sú od stredy povinnosťou, v nedeľu budú predajne zatvorené

Na verejnosti je zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Pozastavuje sa činnosť zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou a denných stacionárov. Predajne budú v nedeľu zatvorené, nariadený majú sanitárny deň. Vyplýva to z opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré platia od stredy až do odvolania. Prijal ich ústredný krízový štáb pre pandémiu nového koronavírusu.

Ako uvádza ÚVZ, na prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti možno použiť respirátor, rúško, šál či šatku. Pozastavenie činnosti sa týka denných stacionárov, denných centier a detských jaslí. Zatvorené budú tiež také zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, špecializované zariadenia a domovy sociálnych služieb, ktoré poskytujú sociálnu službu ambulantnou formou. Za nerešpektovanie opatrenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva udeliť pokutu vo výške 20.000 eur.