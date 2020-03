FOTO Uzavretý most v Trstenej sa zrútil: Stav náhradnej lávky pre peších posúdi statik

Zdroj: Facebook/ Iba Robert

TRSTENÁ - Most na ceste I/59 v Trstenej sa necelých päť mesiacov po tom, čo na ňom pre havarijný stav uzavreli akúkoľvek premávku, zrútil do rieky Oravica. Lávku pre chodcov, ktorú na moste pred Vianocami nechala vybudovať Slovenská správa ciest (SSC), okamžite uzatvorili. Podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej by stav lávky mal dnes posúdiť statik. Podľa pôvodných zámerov chcela SSC rekonštruovať most po uplynutí zimného obdobia, aktuálne má však k dispozícii len projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie.