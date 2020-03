ROZHOVOR so starostkou obce, v ktorej žije väčšina dôchodcov: Je to pre nás veľká skúška, nechoďte k nám

Máte momentálne v obci aj iných ľudí? Teda okrem tých, čo tam trvalo žijú?

Zo 125 trvalo žijúcich obyvateľov je zhruba 90 percent seniorov. Samozrejme máme tu teraz aj chalupárov, ktorí sú teraz v Čičmanoch. Dodržujú však striktne všetky nariadenia, ktoré existujú. Zdržujú sa vo svojich domoch. Chodia do prírody. A sú na svojich dvoroch a počas pekného počasia robia okolo domov.

Ako zvládate situáciu okolo koronavírusu, keďže máte toľko ľudí, ktorí patria k najohrozenejšej skupine?

Je to veľmi náročné na psychiku, ale myslím si, že to zvládam celkom fajn. Z každej strany počúvate, čo sa deje. Chodím do práce aj napriek tomu, že je náš obecný úrad zatvorený. Ľudia vybavujú veci cez telefón. A hlavne tí, ktorí zostali doma a riešia svoje veci. Mne tak práce pribúda. A bohužiaľ, nemám čas sa tomu poriadne venovať. Maximálne sa sústreďujem na operatívne veci. A to ako zabezpečiť ľuďom rúška, ochranné a dezinfekčné prostriedky, či potraviny. Ponúkame ľudom, keď potrebujú, že im nakúpime potraviny. Raz za týždeň k nám chodí pekár a mäsiar.

Zdroj: topky

Podarilo sa vám pre všetkých zabezpečiť rúška?

Rúška šijeme pre našich ľudí, ktorí to majú zdarma. Pani, ktorá rúška šije, je za strojom 18 hodín. Robí to naozaj len za náklady za látku, za robotu si nič neberie.

Majú vaši obyvatelia na vás aj nejaké otázky ohľadom koronavírusu?

Ani nie. Všetko, čo by ich mohlo zaujímať, vyhlasujem v obecnom rozhlase. Dodržiavajú všetko. Naozaj sú nesmierne zlatí. Ďakujem im, že nepodliehajú žiadnej panike.

Zdroj: topky

Sú disciplinovaní? A nosia rúška?

Áno, veľmi sú disciplinovaní. Ľudia potrebujú Vitamín D. Vychádzajú na priedomie si posedieť na slniečku.

Čo odporúčate turistom?

Že je úplne zbytočné k nám v tejto situácií chodiť. Nič nemáme otvorené. Ani reštaurácie a ani krčmy. Teraz je tu relatívne kľud, ale minulý víkend to bolo hrozné. Prišli motorkári, ľudia, ktorí neboli chránení rúškami. Preto prosím všetkých, aby brali ohľad. Je to pre nás všetkých veľká skúška, ako dokážeme byť voči druhým tolerantní a obetaví. Viem, že je ťažké sedieť v dvojizbovom byte, ale oni môžu chodiť do prírody. Nikto im to nezakazuje. Keď si odstavia auto mimo obce, môžu si naozaj vybehnúť na lúku či do lesa. Je to v poriadku. Ale prosím všetkých, aby sa po dedine neprechádzali. Nemá to zmysel. Keď všetko pominie, radi privítame ľudí, aby sa fotili pri dreveniciach. Veríme tomu, že to nebude dlho trvať a že dostaneme sa do normálu. Aj keď si myslím, že už bolo asi potrebné, aby sa niečo takéto stalo. Aby si ľudia uvedomili, že pre niečo sa to deje. Som veriaca. Preto verím, že Boh sa na to už nemohol pozerať, ako žijeme.