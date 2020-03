Podľa Matoviča netestujeme dostatočne, Krajčí vyšiel s pravdou von: K dispozícii je 3000 testov

Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 stúpol na 178. Doteraz má celkovo 3069 vyšetrených negatívny nález. Informoval o tom nový minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zdôraznil potrebu dodržiavať bezpečnostné nariadenia, nosiť rúška a správať sa zodpovedne. Priblížil, že ďalšími prípadnými opatreniami sa bude zaoberať vláda v pondelok (23. 3.).

Zásoby testov sú limitované

Krajčí uviedol, že k dispozícii má Slovensko okolo 3000 testov a ďalšie sú objednané. Skonštatoval, že by určite bolo dobré testovať viac. Vysvetlil však, že je dôležité testovať takým tempom, ako stačia zásoby setov. Tie sú podľa jeho slov limitované a až ďalšia situácia ukáže, či je možné získať ďalšie a koľko ich bude. Dodal, že práve preto zakázali testovanie v súkromných spoločnostiach, aby sety dokázali použiť na riadené testovanie.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

To, či v súvislosti s nákupom ochranných pomôcok pre zdravotníkov odvolajú predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, Krajčí nepovedal. Podľa jeho slov toto rozhodnutie nechávajú na premiéra Matoviča. Informoval, že od soboty má na ministerstve zdravotníctva nového generálneho tajomníka služobného úradu Mariána Kolníka. Ten vymenil Jozefa Ráža, ktorý z funkcie na vlastnú žiadosť odišiel. Matovič dodal, že kým v piatok otestovali približne 350 ľudí, v sobotu sa testovalo asi 450 ľudí.

Premiér si posvieti na hmotné rezervy

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce vedieť, akým spôsobom Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR postupovala pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov najmä pre nemocnice a zdravotníkov. V nedeľu (22. 3.) o 8.00 h ráno chce prísť na SŠHR a stretnúť sa s predsedom Kajetánom Kičurom. Premiér to povedal po sobotňajšom prvom zasadnutí jeho vlády. V pondelok (23. 3.) podľa Matovičových slov opäť zasadne vláda.

V najbližších dňoch podľa jeho slov budú noví ministri komunikovať s členmi jednotlivých krízových štábov na jednotlivých ministerstvách. V súvislosti so šírením koronavírusu by mali v pondelok ráno tieto štáby zasadnúť, následne by mal rokovať ústredný krízový štáb a popoludní by mala zasadnúť vláda.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič zároveň apeloval na starších občanov nad 65 rokov, aby zvážili každý svoj pohyb mimo domu či bytu. Chce tiež vyzvať samosprávy, aby sa pokúsili týmto ľuďom maximálne vyjsť v ústrety a pomôcť s nákupmi a podobne.

Podotkol tiež, že na Slovensku sa omnoho menej testujú ľudia na ochorenie COVID-19 ako v okolitých krajinách. Ak by sa viac testovalo, podľa jeho slov by bolo aj viac potvrdených prípadov. "My máme zrejme medzi nami stovky nositeľov tejto choroby, ale keďže netestujeme, nevieme ich identifikovať, a tým pádom ohrozujeme samých seba. Aj to je problém, ktorý musíme veľmi rýchlo riešiť," dodal.