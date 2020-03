Rokovania o formovaní vlády ovplyvňuje aj situácia okolo koronavírusu a postup končiacej vlády

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Rokovania o formovaní budúcej vládnej koalície ovplyvňuje aj situácia okolo koronavírusu a postup končiacej vlády. Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič dnes na opakované otázky novinárov, či by aj kvôli tejto situácii nemala čím skôr vzniknúť nová vláda, keďže končiaca vláda im nechce umožniť zasahovať do prijímaných opatrení, odpovedal, že naďalej rokujú a pokúsia sa o to, aby čo najskôr boli známe všetky mená. Budúcu vládu by mali vytvoriť hnutia OĽaNO, Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí.