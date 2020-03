VOĽBY 2020 Začína sa boj o rezorty! Prvá verzia rozdelenia ministerstiev je na stole

BRATISLAVA – Slovensko má po voľbách nového lídra, ktorého čaká neľahká úloha. Suverénnym víťazom volieb sa stalo hnutie OĽaNO na čele s Igorom Matovičom, ktorý bude zostavovať vládu. Zdá sa, že sa chce pokúsiť aj o ústavnú väčšinu. Najväčší boj však strany zvedú o ministerstvá. Šéf SaS Richard Sulík má záujem o štyri ministerstvá, Matovič zatiaľ nekonkretizuje nič, no chcel by vnútro. Pozreli sme sa preto na prvú verziu toho, kto by mohol získať, aké ministerstvá.

Podľa výsledkov volieb 2020 existuje viacero alternatív koalícií. Vo všetkých prípadoch však bude novú vládu zostavovať Igor Matovič. Je len na konkrétnych stranách, ako sa dohodnú. Líder OĽaNO sa už predtým vyjadril, že by chcel mať ústavnú väčšinu, ktorá vznikne len v zložení štyroch strán aj s hnutím Sme rodina Borisa Kollára.

Strhne sa boj o ministerstvá?

Líder OĽaNO už má za sebou rokovania s Borisom Kollárom, Richardom Sulíkom a v prezidentskom paláci sa stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zajtra ho čaká stretnutie s Andrejom Kiskom. Matovič už od začiatku hovorí o tom, že chce štvorkoalíciu, aby mohol dosiahnuť ústavnú väčšinu a zmeniť Slovensko k lepšiemu. Otázne však je, ako dopadnú rokovania so šéfom Za ľudí.

Po zložení vlády budú mať lídri ešte ťažšiu úlohu. Najväčší boj totiž prebehne pri rozdeľovaní ministerstiev, ktoré sú určite súčasťou rokovaní. Lídri sú vo svojich vyjadreniach opatrní. Sulík zatiaľ v debate povedal, že ako ekonomicky silná strana budú mať zrejme záujem o jeden zo štyroch rezortov, a to financie, pôdohospodárstvo, hospodárstvo alebo doprava. Matovič je zatiaľ opatrný, no vyjadril sa, že chce vnútro. Ostatní lídri možných koaličných strán požiadavky zatiaľ nekonkretizovali. Ako by mohlo vyzerať rozdelenie ministerstiev?

Prvé nástrely

Líder SaS Sulík chcel byť síce pôvodne šéfom rezortu financií, no tento plán zavrhol po výsledkoch volieb. Šéfovať financiám chcel len v prípade, keď bude druhá najsilnejšia strana, tou sa ale stalo hnutie Sme rodina. Sulík by však mohol podľa kuloárnych informácií šéfovať rezortu hospodárstva. Ďalšie ministerstvo, ktoré by dostala strana SaS, je školstvo, do ktorého čela by zrejme strana dosadila Branislava Gröhlinga.

Sme rodina ako druhá najsilnejšia potenciálna koaličná strana by mohla dostať tri rezorty. Hlavnou témou, ktorú Kollár rozoberal posledné týždne pred parlamentnými voľbami, bolo stavanie nájomných bytov. Ich prioritou preto zrejme bude ministerstvo práce. K témam, ktoré spadajú pod tento rezort, sa často vyjadrovala najmä Petra Krištúfková a blízko k nim má aj Peter Pčolinský. Kollár by mohol požadovať aj rezort životného prostredia, na ktoré je straníckym odborníkom Jaroslav Karahuta, či pôdohospodárstva, ktorému sa venoval Ján Mizerák. Silnou osobnosťou u Kollára je aj Milan Krajniak, je otázne, aký rezort, resp. funkcia by mu mohla pripadnúť.

Suverénny víťaz Matovič a silové ministerstvá

OĽaNO ako suverénny víťaz volieb bude zrejme požadovať silové rezorty a nárokovať si môže aj na ďalšie. Ako hnutie, ktoré dlhodobo bojuje s korupciou, určite siahnu po rezorte vnútra, obrany i spravodlivosti. Čo sa týka ministerstva vnútra, šéfom by sa s najväčšou pravdepodobnosťou stal bývalý vyšetrovateľ Gorily Lukáš Kyselica. Problémom na rezorte obrany sa dlhodobo v strane venuje Jaroslav Naď, ktorý v minulosti pôsobil ako bezpečnostný analytik a v predchádzajúcej vláde poukazoval na nekalé praktiky na rezorte. Šéfom rezortu spravodlivosti by sa mohol pravdepodobne stať Gábor Grendel.

V súvislosti s rezortom vnútra alebo spravodlivosti sa skloňovalo meno Daniela Lipšica, ktorého spomínal Matovič. Lipšic však včera na sociálnej sieti odmietol ponuku na vedenie rezortu.

Ministrom financií za OĽaNO by sa mohol stať Eduard Heger, aj keď pôvodne sa hovorilo o Sulíkovi. OĽaNO má svojho odborníka aj na zdravotníctvo, ktorému by mohol šéfovať Marek Krajčí, no záujem o tento rezort zrejme bude mať strana Za ľudí. Či by ho po prípadnej požiadavke OĽaNO pustilo, nie je jasné. Poslednými dvoma rezortmi je doprava a zahraničie. Ján Marosz sa síce neprekrúžkoval do parlamentu, no s najväčšou pravdepodobnosťou by si ho Matovič na rezort dopravy vybral.

Záujem o dopravu však podľa doterajších informácií malo prejaviť aj hnutie Sme rodina. Zahraničie zatiaľ neriešila žiadna zo strán. Zvyklosťou býva, že šéfom rezortu je nestranník a Matovič dnes uviedol, že sa plánuje stretnúť s Ivetou Radičovou, nie je vylúčené, že by ju mohol osloviť aj s touto požiadavkou.

Otázny Kiska

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska má v strane niekoľko odborníkov, ktorí by sa hodili na ministerské kreslá. Aj na tie, ktoré zrejme pripadnú Matovičovi a jeho ľuďom. Idem najmä o rezort spravodlivosti, ktorý je prioritou strany. Týmto témam sa v strane Za ľudí venovala Mária Kolíková. Strane Za ľudí by mohlo pripadnúť zdravotníctvo, ktoré by mohla viesť Andrea Letanovská. Do úvahy prichádza aj ministerstvo kultúry, o ktoré je tradične zrejme najnižší záujem a zatiaľ žiadna strana sa k nemu ani vzdialene nevyjadrila. Kultúrnym témam sa v strane venoval Miroslav Kollár.

Možná verzia rozdelenia ministerských postov:

OĽaNO

Sme rodina

Sloboda a solidarita

Za ľudí