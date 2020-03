Dvojica obvinených v prípade výbuchu bytovky v Prešove ostáva na slobode

„Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu Ivana Petrufová. Prokuratúra na dvojicu podala obvinenie z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Sudca okresného súdu v prípravnom konaní na zasadnutí 25. februára neuznal dôvody väzby v prípade kolúznej, útekovej ani pokračovacej väzby a prepustil obvinených zo zadržania na slobodu. Krajský súd toto rozhodnutie potvrdil. „Skutočnosť, že obvinení neboli vzatí do väzby neznamená, že nebude pokračovať trestné stíhanie, alebo žeby Krajský súd mal akúkoľvek pochybnosť o dôvodnosti vedenia trestného stíhania aj proti týmto páchateľom,“ uviedla v odôvodnení sudkyňa Krajského súdu, podľa ktorej však zákonné dôvody na kolúznu ani útekovú väzbu naplnené neboli. „Sme spokojní s rozhodnutím i keď rešpektujeme, ale nestotožňujeme sa so všetkým, čo bolo uvedené v odôvodnení, ale stíhanie pokračuje ďalej, bude sa dokazovať,“ uviedol obhajca obvinených Milan Knop.

Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

Podľa druhého z obhajcov Michala Juhása bolo obvinenie voči dvojici podané predčasne. Potvrdzovať to má aj to, že doteraz nebol urobený ani jeden znalecký posudok z oblasti stavebníctva. „Podali sme aj sťažnosť voči vznesenému obvineniu. Vzhľadom na rozsiahle procesné pochybenia verím, že bude aj úspešné. Ak nebude, budeme ďalej pokračovať v konaní. Je to príliš veľa predčasných krokov z môjho pohľadu na to, v akom stave je dokazovanie,“ uviedol Juhás s tým, že je presvedčený o nevine obvinenej dvojice. „Ja pevne verím, že sa stiahne obvinenie v rozsahu minimálne úmyselného trestného činu,“ dodal.

Jedna osoba je stále nezvestná

V prípade ďalšej trojice obvinených Jána R., Ondreja T. a Mareka T. Okresný súd v Prešove v utorok prerušil neverejný informatívny výsluch do stredy 4. marca o 9. hodine. Okresný súd na pojednávaní rozhoduje o žiadosti obhajcu trojice obvinených o ich prepustenie z väzby a tiež v súvislosti s návrhom Krajskej prokuratúry Prešov na rozšírenie dôvodov väzby o tzv. útekovú väzbu.

Trojica je vo väzbe od 9. decembra minulého roka z dôvodu tzv. kolúznej väzby, teda aby nemohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie, čo následne svojim rozhodnutím potvrdil Krajský súd v Prešove 30. decembra. Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, ktoré sa odohralo v piatok 6. decembra, má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Dvanásťposchodovú bytovku, ktorú poškodil výbuch plynu, kompletne zbúrali a odstránili.