VOĽBY 2020 Podpredseda KDH Pavol Zajac verí, že na centrále vypukne po vyhlásení výsledkov oslava

BRATISLAVA – Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac verí, že po vyhlásení výsledkov vypukne na volebnej centrále strany oslava. Povedal to po svojom príchode do volebnej centrály krátko pred desiatou hodinou večer.

Zajac verí, že KDH sa po štyroch rokoch opäť vráti do parlamentu. „Očakávame volebný výsledok nad päť percent. V kampani sme urobili možno dvakrát toľko ako pred štyrmi rokmi. Mali sme dobre rozdelenú kandidačnú listinu. Dnes rozhodne volič, či tú päťpercentnú hranicu prekročíme,“ povedal podpredseda KDH.

Atmosféru pred vyhlásením volebných výsledkov prirovnal k štátniciam. „Pred štátnicami má človek pocit, že pre to urobil všetko, ale ako to dopadne, to človek nevie,“ dodal s úsmevom Zajac. Príchod lídra KDH Alojza Hlinu sa očakáva medzi 22:00 a 23:00. Vo volebnej centrálne panuje zatiaľ pokojná atmosféra. Hostia a členovia hnutia stále prichádzajú.

KDH je stredopravá kresťanskodemokratická politická strana založená 7. februára 1990. Jej súčasným predsedom je Alojz Hlina, podpredsedami hnutia sú Peter Bobula, Milan Majerský a Pavol Zajac. Vo voľbách do NR SR v roku 2016 sa KDH prvýkrát od svojho založenia nedostalo do parlamentu, keď získalo podporu 4,94 percenta voličov.