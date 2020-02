Tragédia pred stanicou v Piešťanoch! FOTO Samovražda za bieleho dňa, smrť pod kolesami rýchlika

PIEŠŤANY - Zatiaľ neznámy človek sa rozhodol ukončiť svoj život pod kolesami rýchlika. K nešťastiu došlo v Piešťanoch. Potvrdil to hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč. Železničná doprava cez stanicu bola prerušená, od 12:45 hod. je obnovená, informuje ŽSR na sociálnej sieti.

Lukáč upresnil, že cestujúci z vlaku vystúpili cez dva vozne, ktoré boli ešte na nástupišti. Podľa informácií cestujúcich išlo o rýchlik, ktorý smeroval z Bratislavy do Žiliny.

Od 12:45 hod. obnovená doprava cez stanicu Piešťany. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) February 26, 2020

"Nebolo to príjemné a jasné, že to bol trochu šok. Ľudia boli zvedaví, čo sa stalo, ale prebehlo to v pokoji," okomentovala jedna z cestujúcich, ktorá musela vystúpiť. Bližšie informácie o smutnej udalosti nateraz nie sú známe.

Zdroj: Tip čitateľa

