Kočnerovo sledovacie komando prichytené pri práci: Tóthových ľudí nafotili pri špehovaní novinárov

Podľa informácií denníka SME, nie je jasné, kto to bol. Tvrdí, že do úvahy prichádza niektorá zo spravodajských služieb štátu. Dôkazom o sledovaní sledovacieho komanda Mariana Kočnera má byť správa, ktorú v apríli minulého roka poslal úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra do centrály NAKA. Adresovaná bola riaditeľovi Národnej protizločineckej jednotky Branislavovi Zurianovi. Od neho sa správa dostala do vyšetrovacieho spisu v kauze nezákonného sledovania novinárov pred Kuciakovou vraždou. Doteraz v nej nebol nikto obvinený.

Z doterajších výsledkov vyšetrovania je známe, že skupinu špiónov na pokyn Mariana Kočnera vytvoril Peter Tóth - bývalý novinár a príslušník SIS. Viedol ju ďalší bývalý siskár Miroslav Kriak. "Správa o monitorovaní Kriakovej skupiny počas práce prišla na inšpekciu rezortu vnútra z anonymného zdroja. Má osem strán, pričom nie je jasné, či ide o kompletný materiál alebo iba výňatok z rozsiahlejšieho dokumentu," uvádza denník Sme.

Miroslav Kriak Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

Autenticitu dokumentu potvrdzujú najmä naskenované fotografie zo sledovania sledovačov, ktoré doteraz neboli zverejnené. Zo sprievodných textov vyplýva, že pochádzajú z rokov 2016 a 2017. "Slovenská informačná služba sa nebude vyjadrovať k žiadnym otázkam, ktoré sa týkajú stále prebiehajúceho trestného konania pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, a už vôbec nie k rôznym hypotetickým úvahám," konštatoval hovorca SIS Branislav Zvara.