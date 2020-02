Kiska vyhlásil, že čaká ďalšiu špinu: Mám informácie o diskreditačnom VIDEU, vyzval Fica na súboj

BRATISLAVA - Za videom, ktoré má dokazovať, že exprezident Andrej Kiska vedel o problémoch s pozemkami vo Veľkom Slavkove, stojí človek „veľmi blízky“ strane Smer. Povedal to dnes šéf strany Za ľudí Andrej Kiska s tým, že má signál o ďalšom videu, ktoré sa má objaviť a má pochádzať z rovnakého zdroja. Meno tohto človeka poskytne orgánom činným v trestnom konaní. Roberta Fica vyzval na diskusiu.

Kiska tiež avizoval, že je pripravený pred študentmi diskutovať s predsedom Smeru Robertom Ficom na Paneurópskej vysokej škole. Diskusia by sa podľa neho mohla uskutočniť vo štvrtok alebo v piatok. Na tlačovej konferencii uviedol, že bude zverejnené zrejme aj ďalšie video.

Má byť zverejnené ďalšie video

Podľa Kisku experti ukázali, že pri natáčaní videa Šuligu s Reichelom bola kamera postavená na biliardovom stole a obaja aktéri ju museli vidieť. Ako ďalej šéf Za ľudí uviedol, podľa expertov išlo o záznam z profesionálnej kamery, celá scéna bola nasvietená a zvuk bol dodatočne zmixovaný. Kiska požiadal etických hekerov, aby pomohli zistiť, kto bol odosielateľom nahrávky.

„Dopracovali sa k niektorým zaujímavým informáciám, ktoré odovzdám polícii,“ povedal Kiska. „Polícia má právo a možnosť požiadať spoločnosť Google o spoluprácu a o zistenie, kto túto nahrávku poslal a kto bol jej objednávateľom tejto špinavej kampane,“ uviedol Kiska. Kiska dodal, že by bolo najlepšie, keby sa polícia dopracovala k výsledkom vyšetrovania ešte pred koncom volebnej kampane. Exprezident v tejto veci podal trestné oznámenie.

Mňa Kiska absolútne nezaujíma

„Dostal som signál, že nejde o jediné video a bude zverejnené ďalšie z rovnakého zdroja,“ povedal Kiska. Odkazuje, že sa nenechá zastrašiť. Kiska požiadal etických hekerov, aby mu pomohli zistiť, kto bol odosielateľom videa. Políciu zároveň vyzval, aby začala v súvislosti s videom konať.

Predseda Smeru Robert Fico minulý týždeň odmietol, aby bol spájaný s videom o Kiskovi. „Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je. Je to vec orgánov činných v trestnom konaní,“ poznamenal Fico.

Premiér video nekomentoval

Podpredseda Smeru Peter Pellegrini v nedeľnej diskusnej relácii RTVS nechcel komentovať medializované video. Odmietol vytváranie dojmu, že by to bolo na objednávku Smeru. Poslanec parlamentu Erik Tomáš si tiež myslí, že za videom nie je nikto zo Smeru, video majú riešiť orgány činné v trestnom konaní, dodal v relácii TV Markíza.

Vo videu sa Michal Šuliga a Milan Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Šuliga bol jedným zo svedkov. Vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok.