Onkológ Dolinský priznáva: Takýto bol môj vzťah s Kočnerom...!

Chápadlá Mariána Kočnera obžalovaného z objednania vraždy novinára a jeho snúbenice nesiahajú len do sfér sudcov, prokurátor a politiky, ale aj k špičkovým lekárom. Kočnerov mobil odhalil ďalšie meno. Tentoraz bývalého šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) a špičkového onkológa Jozefa Dolinského. Ten sa ohradzuje voči spájaniu jeho osoby s Kočnerom a voči „opakovanému šíreniu nepravdivým informácií“ . Na sociálnej sieti zverejnil, ako a kde sa s obžalovaným podnikateľom zoznámil. Dovolenkoval aj on na Kočnerovej jachte?

„S pánom Kočnerom som sa zoznámil približne pred desiatimi rokmi v súvislosti s výkonom svojho lekárskeho povolania. V tom čase som vo veľmi vážnom stave prijímal do lekárskej starostlivosti NOÚ jeho otca a liečil ho. Na NOÚ sa nám ho podarilo úspešne vyliečiť a vtedy som sa zoznámil aj s jeho rodinnými príslušníkmi, vrátane M. Kočnera. Neskôr som sa ako ošetrujúci onkológ staral aj o svokru jeho dcéry, ktorá taktiež bojovala so smrteľným onkologickým ochorením,“ vysvetľuje Dolinský. Podľa neho, za 20 rokov praxe onkológa odliečil tisíce pacientov a s mnohými z nich, ako aj ich rodinnými príslušníkmi udržiava naďalej osobný kontakt. A takto vysvetľuje aj dôvod, prečo komunikoval s Kočnerom.

Pred desiatimi rokmi, keď zakladal Združenie priateľov NOÚ a potreboval peniaze od sponzorov, chodil na rôzne spoločenské akcie. A na nich sa objavoval aj dnes obžalovaný podnikateľ. „Boli sme teda v kontakte,“ priznáva Dolinský. Zároveň odmieta, že by s ním mal kedykoľvek obchodný vzťah. Kočner nikdy nebol podľa jeho vyjadrení sponzorom jeho aktivít. „Tieto fakty sú overiteľné z množstva dostupných zdrojov a registrov,“ zdôrazňuje Dolinský.

Na jachte som trávil aj ja dovolenku...

Podľa Denníka N, na jachte mal byť Jozef Dolinský spolu s Karolom Kállayom mladším a Petrom Horváthom, ktorý je obvinený v kauze Technopol. Onkológ priznáva, že s Kočnerom si občas písali, zavolali a párkrát do roka sa aj stretli, lebo patril do okruhu jeho známych, nie blízkych priateľov. „O Mariánovi Konerovi je známe, že mal jachtu, ktorú priebežne navštevovali mnohí jeho známi. Na tej jachte som trávil dovolenku aj ja, nie však „individuálne“, bolo nás tam viac. Skrátka – pán Kočner nebol mojim najbližším priateľom, ale známym,“ tvrdí Jozef Dolinský. Zároveň poukazuje na fakt, že keby bol skutočným Kočnerovým priateľom, tak ho Kočner v komunikácií s inými ľuďmi nebude predsa nazývať „megajebo“.

Na záver Dolinský netají zhrozenie nad informáciami a praktikami, ktoré používal obžalovaný Kočner. „Teraz by sa patrilo napísať: keby som bol vedel, tak by.....Minulosť však vrátiť späť neviem. Neviem ani to, či sa v podobnej situácii v budúcnosti opäť neocitnem, lebo ako som už spomínal, do okruhu mojich známych patria stovky, možno tisíce mojich pacientov, ich príbuzných i priateľov. Nevidím im do hláv, do účtov, ani do vzťahov,“ sype si popol na hlavu Dolinský. Na sociálnej sieti už množstvo ľudí reagovalo a vyjadrilo mu ako odborníkovi podporu.